Влада Нью-Йорка віднайшла незвичний метод боротьби із гризунами – ЗМІ

Законопроєкт, який отримав назву «Закон Флако», спрямований на зменшення ризику застосування родентицидів для інших популяцій тварин

Пілотна програма боротьби зі щурами триватиме 12 місяців

У Нью-Йорку хочуть зменшити народжуваність щурів, вводячи гризунам протизаплідні засоби. Про це повідомляє Pubity.

Незабаром міська рада Нью-Йорка розгляне відповідний законопроєкт. Якщо його приймуть, то міська влада вибере дві зони, де живуть щури, для розміщення контрацептивів, а потім спостерігатиме, чи зменшуватиметься кількість щурів. Пілотна програма триватиме 12 місяців.

Законопроєкт, який отримав назву «Закон Флако», спрямований на зменшення ризику застосування родентицидів для інших популяцій тварин, наприклад птахів. Наприклад, в популярної сови Нью-Йорка Флако, яка померла, виявили в крові щурячу отруту.

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Протизаплідний засіб подаватиметься щурам у солоній, наповненій жиром гранулі. Цей спосіб є менш шкідливим варіантом контролю популяції щурів.

До слова, минулого року міська адміністрація італійського Риму оголосила про початок «спеціальної операції» для вилову тисяч щурів, які атакували одну з найбільш відвідуваних пам'яток «вічного міста» – Колізей. Поширенню гризунів сприяв сплеск туристичної активності та аномальна спека.

Зазначимо, що сміттєва проблема в місті не є чимось новим – вивіз відходів орагнізований погано. Дикі кабани регулярно лякають мешканців житлових районів, приходячи до переповнених смітників.