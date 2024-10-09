Майя Санду не прийшла на президентські дебати у Молдові

Один з двох основних суперників Санду покинув студію в прямому етері

Чинна президентка Молдови Майя Санду вирішила не брати участь у телевізійних дебатах перед запланованими на 20 жовтня виборами. Як повідомляє Reuters, фаворитка перегонів напередодні стверджувала, що не має бажання з'являтися на заході, де будуть присутні «неправомірні політики», натякаючи на зв'язки своїх опонентів з олігархатом та кримінальними групами. Проте до самого прямого етеру залучення Санду залишалося інтригою.

Колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні соціалісти, і Ренато Усатий, двічі обраний мером Бєльців, другого за величиною міста Молдови, брали участь у дебатах.

Але Стояногло, звільнений Санду в 2021 році, незабаром пішов, сказавши, що у нього немає запитань до іншого суперника Усатого.

Александр Стояногло заявив, що «відклав усі свої справи, щоб показати повагу до громадян Молдови і відповісти на звинувачення чинної влади», але після цього залишив студію. Ренато Усатий, таки скористався наданим йому часом, щоб закликати виборців обрати нового президента.

Усатий сказав ведучому, що залишиться, щоб «розмовляти з народом». «20 жовтня ми будемо обирати нового президента, повторюся, нового президента. Нам залишається тільки засукати рукава і братися до роботи», – заявив Усатий.

Останнє опитування громадської думки, опубліковане цього тижня, забезпечило Санду комфортне лідерство з 36% підтримкою проти 10% Стояногло та 7,5% Усатого, який каже, що «виступає за підтримку Молдовою добрих зв’язків як із Заходом, так і з Росією».

Виборці у Молдові також візьмуть участь у референдумі щодо зміни конституції, щоб відкрити шлях до членства в ЄС для колишньої радянської республіки, однієї з найбідніших країн Європи.

Згідно з опитуванням, 63% громадян Молдови підтримують членство країни у ЄС.

Нагадаємо, у Молдові з 1 серпня офіційно почався передвиборчий період перед президентськими виборами та референдумом щодо євроінтеграції, які пройдуть 20 жовтня. Про наміри брати участь у виборах оголосили, серед інших, чинна президентка Майя Санду, колишній міністр закордонних справ Тудор Ульяновський, колишній лідер партії «Платформа Гідність і правда» Андреа Нестасе, експрем’єри Влад Філат та Іон Кіку, а також колишній генпрокурор Александр Стояногло.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Москва може втрутитися у майбутні вибори. Також повідомлялося, що злочинні групи за підтримки Росії мають намір зірвати президентські вибори в Молдові. Вони намагаються підкупити виборців, аби ті голосували проти членства у ЄС. Очільник національної поліції Молдови Віорел Чернаутяну розповів, що випадки вандалізму, коли невідомі закидували фарбою громадські будівлі минулого місяця, були передвісником більш серйозних подій.