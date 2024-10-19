Черговий транш: МВФ виділив для України більше мільярда доларів

Кошти, які виділив МВФ для України, підуть на невійськові потреби держави

Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько 1,1 мільярда доларів, які підуть на підтримку державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні МВФ.

У МВФ відзначають, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на складні обставини. Виконання умов програми EFF залишається на високому рівні. Влада країни досягла всіх кількісних показників ефективності станом на кінець червня і завершила виконання чотирьох структурних контрольних вимог.

«Для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення стійкості державних фінансів та боргових зобов'язань, а також для посилення інституційних реформ необхідно підтримувати постійний імпульс реформ, активізувати мобілізацію внутрішніх доходів та забезпечити своєчасне надходження зовнішньої допомоги», – додали в МВФ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ці фінансові ресурси будуть використані для покриття невійськових витрат. Він також зазначив, що в ході перегляду було оптимізовано графік траншів на 2025 рік, що дозволить залучити більше ресурсів до державного бюджету.

Співпраця України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) триває протягом багатьох років, але особливо активізувалася після початку війни з Росією у 2014 році. Фонд надає Україні фінансову допомогу в рамках різних програм, зокрема програми розширеного фінансування (EFF), щоб підтримати стабільність економіки та впровадження структурних реформ.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на 15,6 млрд доларів.

Також було повідомлено, що Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення щодо п’ятого перегляду програми EFF для України та виділення наступного траншу у п’ятницю, 18 жовтня.

Раніше пресслужба МВФ повідомляла, що Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення з листопада зменшити свої комісії. Це дасть змогу Україні зменшить виплати за державним боргом.