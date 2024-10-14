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Ворог просувається під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції під Селидовим – звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ворог просувається під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції під Селидовим – звіт ISW
ЗСУ змогли відбити позиції біля Селидового
фото з відкритих джерел

Російські окупанти просунулися поблизу Торецька, а також біля Великої Новосілки.

Українські військові відновили контроль над раніше втраченими позиціями поблизу Селидового в Покровському напрямку. Тим часом російські окупанти змогли просунутися поблизу Торецька та в районі Великої Новосілки. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

Згідно з останніми звітами, російські війська, ймовірно, нещодавно відвоювали Матвєївку і просунулися вглиб українського плацдарму в Курській області 13 жовтня. Вони також заявили про захоплення Ольговки, Любимівки, Толстого Лугу та частини Новоіванівки, хоча бої в Ольговці тривають. Російські військові блогери повідомляли про наступ на Малу Локню та інші населені пункти, тоді як українські офіційні особи вказували на активізацію російських атак у цьому регіоні.

Ворог просувається під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції під Селидовим – звіт ISW фото 1
Фото: ISW

Схід України. Операція №1 – Харківська область

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії на півночі Харківської області 13 жовтня. 

Ворог просувається під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції під Селидовим – звіт ISW фото 2
Фото: ISW

Операція №2 - Луганська область


13 жовтня російські загарбники продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли.

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ просунулися ближче до річки Оскіл біля Кругляківки, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Петропавлівки та Кучерівки, біля Колісниківки, Кругляківки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого, Лозової, М'ясожарівки, Новомихайлівки, Дружелюбівки, Греківки, Невського, Новосадового, під Торським і Тернами 12 і 13 жовтня.

Українські війська 12 жовтня завдали удару по російському складу паливно-мастильних матеріалів поблизу окупованого н.п. Ровеньки у Луганській області.

Так, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Головне управління військової розвідки (ГУР) МОУ та українські війська завдали удару по складу, а російські джерела стверджують, що ЗСУ завдали удару по паливному баку на складі за допомогою БПЛА.

Ворог просувається під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції під Селидовим – звіт ISW фото 3
Фото: ISW

Операція №3 – Донецька область


13 жовтня російські окупанти вели наступальні дії під Сіверськом, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 12 і 13 жовтня російські загарбники наступали в районі Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ начебто просунулися на північ від Верхньокам'янського, але в ISW не знайшли підтвердження.

13 жовтня війська РФ вели наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

12 і 13 жовтня російські окупанти також наступали в районі Часового Яру, біля Калинівки та біля Ступочок.

Речник бригади ЗСУ, яка діяла під Часовим Яром, 13 жовтня повідомив, що окупанти ведуть наступ здебільшого піхотою невеликими групами і практично не ведуть механізованих штурмів.

Російський «воєнкор» заявив, що українські FPV-безпілотники заважають військам РФ просуватися до Ступочок.

Ворог просувається під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції під Селидовим – звіт ISW фото 4
Фото: ISW

«Південна вісь»


Війська РФ 12 і 13 жовтня штурмували в західній частині Запорізької області поблизу Роботиного, але успіхів не мали.

У Генштабі ЗСУ 12 і 13 жовтня повідомили, що російські окупанти наступали на Дніпровському напрямку, маючи на увазі, ймовірно, лівобережжя Херсонської області та острови в дельті річки Дніпро.

12 жовтня речник Південного оперативного командування ЗСУ Владислав Волошин заявив, що війська РФ протягом останнього тижня активізували наступальні дії на Дніпровському напрямку, та зазвичай проводять 5-7 штурмів на день невеликими групами піхот.

Волошин додав, що окупанти накопичують зброю та техніку на Кінбурнській косі, і припустив, що війська РФ можуть розпочати наступ на сусідні острови в районі впадіння Дніпровської затоки в Чорне море.

Ворог просувається під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції під Селидовим – звіт ISW фото 5
Фото: ISW

Нагадаємо, речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти планують завести у Вовчанськ чеченський спецназ «Ахмат». Проте їхня присутність там скоріше «самопіар». 

До слова, колись квітуче українське місто Вовчанськ на Харківщині перетворено на руїни внаслідок постійних обстрілів російськими окупантами. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували шокуючі кадри, зняті з дрона, які демонструють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових. Злочин трапився улітку 2024 року. 

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Теги: Харків окупанти Чорне море Дніпро військові злочин місто влада руїни наступ ISW

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