Дональд Трамп вимагає для себе додаткового захисту: причина

Дональд Трамп просить про обмеження на польоти над його резиденціями

Розглядається можливість використання військових транспортних засобів для перевезення Трампа

Кандидат у президента США Дональд Трамп запросив посилені заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії через загрозу від Ірану. Йдеться про військові літаки, балістичне скло на мітингах і додаткову охорону. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що такі прохання були зазначені в електронних листах, які отримали журналісти видання. Зокрема, пропонувалося встановити обмеження на польоти над його резиденціями та місцями проведення мітингів. Також використовувати балістичне скло в семи штатах, де проводиться кампанія.

До того ж, як з'ясували журналісти, розглядається можливість використання військових транспортних засобів для перевезення Трампа.

Видання підкреслює, що ці запити є безпрецедентними, оскільки жоден кандидат на виборах раніше не використовував військові літаки для пересування. Причиною таких заходів стала інформація від уряду США про те, що Іран продовжує планувати замах на Трампа.

Раніше, у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли експрезидент грав у гольф у неділю вдень.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві.

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.