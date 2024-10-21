Чинна президентка Молдови Санду лідирує на виборах

Мая Санду перемагає у першому турі президентських виборів у Молдові

Чинна президентка Молдови Мая Санду лідирує у першому турі президентських виборів. За підрахунками голосів вона отримала трохи більше 38%. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) республіки.

Друге місце зайняв звільнений генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні парті ї– понад 29%. Замикає трійку лідерів Ренато Усатий – трохи більше 13%.

З огляду на результати у країні відбудеться другий тури президентських виборів, оскільки ніхто не набрав більш ніж половину голосів. Він запланований на 3 листопада, а зійдуться там Санду та Стояногло. Тоді й вирішиться, хто стане наступним лідером Молдови.

Кореспондентка Суспільного передає, що незадовго до оголошення результатів чинна президентка та лідерка першого туру Мая Санду заявила, що Молдова у день виборів та останні місяці «зіткнулася з безпрецедентним нападом на свободу і демократію».

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу.

До слова, станом на 14:00 своїм правом голосу на президентських виборах у Молдові скористалися трохи більше 33% осіб, що зареєстровані у виборчих списках. Тож вибори президента 20 жовтня визнані такими, що відбулися. Про це повідомляє інформаційний портал Știri.md із посиланням на ЦВК країни.

Вибори в Молдові: підраховано 80% бюлетенів.