Авіаносець США прибув у східне Середземномор'я

Разом з авіаносцем прибули крейсер USS Normandy та есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt

Авіаносець США «Джеральд Р. Форд» вже знаходиться у східній частині Середземного моря. Крім того, до Ізраїлю прибув перший літак з американськими боєприпасами. Про це йдеться в акаунті авіаносця в соцмережі Х.

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Також разом з авіаносцем прибули крейсер USS Normandy та есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.

«Прибуття цих високодієздатних сил у регіон є сильним сигналом стримування, якщо будь-яка ворожа проти Ізраїлю сторона задумає спробувати скористатися цією ситуацією», – заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл Курілла.

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До складу авіаносця входять 8 ескадрилій штурмових літаків і літаків підтримки. Його супроводжують крейсер USS Normandy, а також есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.

фото: соціальна мережа Х/USS Gerald R. Ford

Крім того, ізраїльські військові повідомили Al Jazeera, що перший літак з американськими боєприпасами вже приземлився в Ізраїлі.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

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Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні.

Також ввечері 10 жовтня Ізраїль обстріляли з території Сирії.

Сполучені Штати Америки займаються плануванням дій на випадок ескалації поточної війни в Ізраїлі. Також Сполучені Штати Америки збільшать додаткову військову допомогу Ізраїлю. Мова йде про боєприпаси та ракети для систем ППО.