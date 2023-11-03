Новий шлях в обхід Казахстану: як Росія знову обдурила свого партнера

Новий маршрут під назвою «Південний коридор» дозволить Киргизстану через Узбекистан, Туркменію та Каспійське море вийти до Росії та Європи

Росія, Киргизія та Узбекистан підписали меморандум про формування та розвиток міжнародного мультимодального коридору Росія – Каспійське море – Туркменія – Узбекистан – Киргизія. Про це повідомила пресслужба міністерства транспорту Узбекистану.

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Як інформує пресслужба, документ підписано в рамках транспортного форуму країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що пройшов у Ташкенті.

Документ підписали міністр транспорту Республіки Узбекистан Іхлом Махкамов, заступник міністра транспорту Росії Дмитро Звєрєв та міністр транспорту та комунікацій Киргизії Тілек Текебаєв.

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Повідомляється, що новий маршрут під назвою «Південний коридор» дозволить Росії отримувати товари із Киргизстану через Узбекистан, Туркменію, а також вийти країнам через Каспійське море до Європи

Втім, Казахстан уже знайшов як помститись, і збільшує товарообіг із Азербайджаном в обхід Росії. Казахстан готовий наростити постачання несировинних товарів до Азербайджану на $300 млн. Про це повідомила пресслужба Міністерства національної економіки Казахстану за підсумками зустрічі в Астані глави відомства Алібека Куантірова та азербайджанського посла Агалара Атамогланова. Співрозмовники відзначили вигідне розташування обох країн на важливих транспортних коридорах.

Раніше стало відомо, що Макрон похвалив Токаєва за відмову підтримувати війну в Україні. Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану в середу в межах першого етапу своєї поїздки до країн Центральної Азії, висловивши комплімент країні за відмову стати на бік Росії у її агресивній війні проти України. На зустрічі з казахським президентом Касимом-Жомартом Токаєвим Макрон сказав, що дві країни підписали ділові угоди, включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних і рідкісних металів.

Але Казахстан пішов далі і може найближчим часом заборонити росіянам масово отримувати банківські картки. Від громадян РФ під час відкриття рахунків, ймовірно, незабаром вимагатимуть дозвіл на проживання у країні.

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Національний банк Казахстану підготував відповідні зміни до законодавства. Формально посилення спрямовані на мінімізацію ризиків протиправних операцій – незаконний обіг наркотиків та гральний бізнес.

Передбачається, що видача карток буде можлива лише за особистої присутності та на підставі документів, що підтверджують обґрунтованість перебування в Казахстані.