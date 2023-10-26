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Делегація ХАМАСу прибула до Москви

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Делегація ХАМАСу прибула до Москви
Делегацію очолює член політбюро ХАМАСу Абу Марзук
фото з відкритих джерел

Після появи інформації у ЗМІ, її підтвердили і у МЗС РФ

До Москви прибула делегація ХАМАСу, яку очолює член політбюро Абу Марзук. Про це повідомляють росЗМІ.

З ким саме зустрічатимуться представники ХАМАСу у Москві, у повідомленні не уточнюється. Офіційно про візит наперед не повідомлялося.

Також зазначається, що після появи інформації у ЗМІ, МЗС Росії підтвердило, що представники ХАМАСу приїхали до столиці країни-агресора.

Нагадаємо, палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

Також «Главком» писав, що 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

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Теги: Москва ХАМАС

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