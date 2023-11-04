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ЦАХАЛ завдав удару по машині швидкої допомоги в Газі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЦАХАЛ завдав удару по машині швидкої допомоги в Газі
Унаслідок удару 15 людей загинули, ще 50 отримали поранення
фото: Reuters

Ізраїль взяв на себе відповідальність за напад біля лікарні Аль-Шифа

У п'ятницю, 3 листопада, Ізраїль завдав удару по машині швидкої допомоги в місті Газа, яку, за його словами, використав ХАМАС. Про це повідомляє Reuters. 

У заяві ЦАХАЛ йдеться, що військові встановили, що машину використав терористичний осередок ХАМАС. У результаті авіаудару кілька озброєних членів організації було вбито.

Машина була частиною конвою, який Ізраїль обстрілював, покидаючи лікарню Аль-Шифа
Машина була частиною конвою, який Ізраїль обстрілював, покидаючи лікарню Аль-Шифа
фото: Reuters

Речник міністерства охорони здоров'я Гази Ашраф аль-Кідра сказав, що машина швидкої допомоги була частиною конвою, який Ізраїль обстрілював, покидаючи лікарню Аль-Шифа.

У своїй заяві війська Ізраїлю не представили жодних доказів, які підтверджували б їх твердження, що швидка була пов'язана з ХАМАС. 

«Ми наголошуємо, що в цьому районі тривають бойові дії. Мирних жителів у цьому районі неодноразово закликали евакуюватися в південному напрямку заради власної безпеки», – заявили представники ЦАХАЛу.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус відреагував на обстріл, заявивши, що він шокований повідомленнями про напади на машини швидкої допомоги, які евакуюють пацієнтів.

Як повідомляє CNN, Ізраїль взяв на себе відповідальність за напад біля лікарні Аль-Шифа в місті Газа.

За даними CNN, 15 людей загинули і ще 50 отримали поранення.

Нагадаємо, кілька днів тому ізраїльська армія обстріляла Французький інститут в Газі, що належить до сфери управління МЗС Франції.

Теги: поранення ХАМАС напад військові машини обстріл Ізраїль

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