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Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Президент підписав законопроект №10063 про розширення форми компенсації для українців
фото: Офіс президента

Йдеться про розширення програми «єВідновлення»

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про розширення компенсацій за пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії майно. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Йдеться про розширення програми «єВідновлення».

Так, передбачається розширення форми компенсації для українців, чиє житло було пошкоджене або зруйноване.

Зокрема, відтепер громадяни, які зробили ремонт пошкодженого житла власним коштом, зможуть претендувати на виплату по програмі «єВідновлення».

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, очікується, що такі виплати розпочнуться з початку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що заяви на компенсацію розглядатимуть комісії з представників відповідних органів місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Також до роботи комісій можуть долучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.

Читайте також: Чи отримають компенсації ті, хто самотужки ремонтував зруйноване житло: роз’яснення
Теги: Ярослав Железняк Денис Шмигаль самоврядування Володимир Зеленський житло ремонт міністр

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