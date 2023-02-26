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Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
Україна отримувала багато дат-попереджень від західних партнерів, каже Данілов
фото з відкритих джерел

Було декілька сценаріїв щодо початку війни

В української влади було кілька дат початку повномасштабної війни. Тому ніхто не міг спрогнозувати, коли точно ворог піде в наступ та на яких напрямках. Про повідомив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час марафону «Радіо Свобода».

«Було декілька сценаріїв щодо початку війни. Дат було багато. Було на 22-ге, ми вже мали карту псковських десантників», – каже Данілов.

За його словами, Україна отримувала багато дат-попереджень від західних партнерів. Спершу про напад говорили у листопаді, потім – у грудні, потім називали 15 січня. Цих дат було багато.

«Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі», – пояснює секретар РНБО.

Данілов додав, що й справді прямого попередження про плани Росії розпочати повномасштабне попередження з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан.

Також Данілов наголосив, що 24 лютого 2022 – не початок війни, вона почалася тоді, коли Путін вдерся на український Кримський півострів.

Раніше Данілов повідомив, що колишній нардеп Віктор Медведчук після обміну на українських полонених запропонував російському диктатору і своєму куму Володимиру Путіну «план Б» щодо завоювання України.

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Теги: напад Свобода путін радіо надзвичайний стан Україна Олексій Данілов ворог наступ 24 лютого влада

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