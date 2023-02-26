Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Було декілька сценаріїв щодо початку війни

В української влади було кілька дат початку повномасштабної війни. Тому ніхто не міг спрогнозувати, коли точно ворог піде в наступ та на яких напрямках. Про повідомив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час марафону «Радіо Свобода».

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«Було декілька сценаріїв щодо початку війни. Дат було багато. Було на 22-ге, ми вже мали карту псковських десантників», – каже Данілов.

За його словами, Україна отримувала багато дат-попереджень від західних партнерів. Спершу про напад говорили у листопаді, потім – у грудні, потім називали 15 січня. Цих дат було багато.

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«Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі», – пояснює секретар РНБО.

Данілов додав, що й справді прямого попередження про плани Росії розпочати повномасштабне попередження з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан.

Також Данілов наголосив, що 24 лютого 2022 – не початок війни, вона почалася тоді, коли Путін вдерся на український Кримський півострів.

Раніше Данілов повідомив, що колишній нардеп Віктор Медведчук після обміну на українських полонених запропонував російському диктатору і своєму куму Володимиру Путіну «план Б» щодо завоювання України.