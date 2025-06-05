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Президент Словаччини став на заваді скасуванню санкцій проти РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Президент Словаччини став на заваді скасуванню санкцій проти РФ
Пеллегріні наголосив, що Конституція Словаччини покладає на президента відповідальність за законність процесу оголошення референдумів
фоо: Peter Pellegrini

«Референдум, про який йде мова, просто не може бути оголошений», – сказав Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що референдум щодо скасування санкцій проти Російської Федерації «просто не може бути оголошений». Як передає агентство TASR, глава держави пояснив, що така ініціатива не відповідає конституційним і правовим вимогам, повідомляє «Главком».

Пеллегріні наголосив, що Конституція Словаччини покладає на президента відповідальність за законність процесу оголошення референдумів. Якщо будь-яка з передбачених умов не дотримана, президент не має права схвалити його проведення. У випадку з петицією щодо антиросійських санкцій, ці умови не були виконані.

Ініціатором референдуму виступив позапарламентський Словацький рух відродження, який пропонував винести на голосування питання: «Чи згодні ви з тим, що Словацька Республіка не повинна застосовувати санкції проти Російської Федерації, які шкодять словацьким громадянам, підприємцям і компаніям?»

Рух намагався використати референдум як засіб політичного тиску на уряд Словаччини під час переговорів із ЄС у Брюсселі, стверджуючи, що санкції проти РФ завдають значної економічної шкоди країні.

Згідно з конституцією, президент повинен призначити референдум у разі, якщо його підтримали щонайменше 350 тисяч громадян. Проте навіть у цьому разі голосування буде дійсним лише за умови участі понад 50% виборців і схвалення пропозиції більшістю з них.

Нагадаємо, Державний секретаріат Швейцарії з питань економіки приєднався до нових обмежувальних заходів проти Росії, ухвалених Євросоюзом у межах 17-го пакету санкцій. 

Як відомо, Європейський Союз 20 травня запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту».

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький соратник президента Дональда Трампа, та сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосили про намір запровадити нові жорсткі санкції проти Росії до саміту «Великої сімки», що відбудеться в Альберті, Канада, з 15 по 17 червня.

Законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів. Деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи «зеленого світла» від американського президента Дональда Трампа. Так, ексспікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч закликав підтримати законопроєкти про запровадження санкцій проти Росії.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав запровадження Конгресом США більш жорстких санкцій проти Російської Федерації.

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Теги: санкції референдум Словаччина

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