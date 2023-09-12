Байден скоро ухвалить рішення про передачу Україні Atacms – CNN

Дискусії про відправку армійських тактичних ракетних систем великої дальності значно активізувалися останніми тижнями

Найближчим часом президент США Джозеф Байден прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності Atacms. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

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Як зазначає видання, це важливий крок, рекомендований Державним департаментом і Міністерством оборони після кількох місяців звернень з боку України.

За словами джерел, дискусії про відправку армійських тактичних ракетних систем великої дальності Atacms значно активізувалися останніми тижнями. Остаточного рішення про відправку ракет не прийнято, але «ймовірність, що це станеться, зараз набагато більша, ніж раніше», сказав один чиновник, знайомий з дискусіями.

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Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії Atacms в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення РФ, стверджують американські чиновники.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Нагадаємо, раніше Пентагон відреагував на чутки про передачу Україні ракет Atacms. Міністерство оборони США наразі не має інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні далекобійних ракет Atacms.