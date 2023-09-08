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Зеленський і Буданов показали трофейний російський гелікоптер (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський і Буданов показали трофейний російський гелікоптер (фото)
Офіс президента України опублікував фото, на якому президент Володимир Зеленський разом з  керівником розвідки Кирилом Будановим стоять біля трофейного Мі-8
фото: Офіс президента

Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Головного управління розвідки і вручив високі державні нагороди

Президент Володимир Зеленський разом з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим зробили світлину біля трофейного гелікоптера Мі-8. Фото поширила пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Головного управління розвідки і вручив високі державні нагороди.

Офіс президента України опублікував фото, на якому президент Володимир Зеленський разом з  керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим стоять біля трофейного гелікоптера Мі-8. Саме цей вертоліт вдалося доставити в Україну під час операції «Синиця».

Зеленський і Буданов показали трофейний російський гелікоптер (фото) фото 1

«Завдяки вам ми знаємо, що планує ворог. Ми знаємо його настрої, його слабкі місця. Завдяки вам і всім нашим силам оборони і безпеки українці відчувають, що ми можемо здолати Росію у війні і що це буде історичним досягненням сучасних поколінь українців», - звернувся Зеленський до військовослужбовців у День військової розвідки України.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. Їх ліквідували.

Також стало відомо, яку винагороду отримає російський пілот, що передав Україні Мі-8.

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Теги: Міноборони ворог Кирило Буданов державні нагороди Офіс президента президент гелікоптер Володимир Зеленський українці вертоліт полон пілот

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