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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Маємо перемогти Росію, як Давид переміг Голіафа

glavcom.ua
Українська армія демонструє диво, відбиваючи путінську навалу
фото: ЗСУ

Російські еліти обрали стратегію нескінченної війни на виснаження

Маленький не може перемогти великого силою, навіть якщо друзі дають йому багато зброї.

Маленький мусить перемагати великого розумом, асиметрично.

Як Давид переміг Голіафа.

Російська економіка добре тримається в час війни.

Російські еліти обрали стратегію нескінченної війни на виснаження, в якій Україна не має шансів. Поки товстий сохне, тонкий здохне.

Російські маси вірять у міф, що росіяни завжди програють і відступають, аж поки в якийсь момент станеться перелам, і росіяни переможуть, як завжди. Тому що їхній супротивник виснажився.

Поки ми ведемо війну за стратегією нашого ворога, а не за нашою власною, всі наші перемоги не перетворяться на поразку ворога.

На жаль, ця дискусія непопулярна серед осіб, причетних до ухвалення рішень. Натомість популярно створювати завищені очікування і тим самим проблеми собі і людям. Концентрація влади й відсутність дискусій грають на пониження результату.

А окрім того, відпустіть нарешті українську економіку, дайте їй дихати.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка Україна росіяни росія війна

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