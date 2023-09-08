Маємо перемогти Росію, як Давид переміг Голіафа

Російські еліти обрали стратегію нескінченної війни на виснаження

Маленький не може перемогти великого силою, навіть якщо друзі дають йому багато зброї.

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Маленький мусить перемагати великого розумом, асиметрично.

Як Давид переміг Голіафа.

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Російська економіка добре тримається в час війни.

Російські еліти обрали стратегію нескінченної війни на виснаження, в якій Україна не має шансів. Поки товстий сохне, тонкий здохне.

Російські маси вірять у міф, що росіяни завжди програють і відступають, аж поки в якийсь момент станеться перелам, і росіяни переможуть, як завжди. Тому що їхній супротивник виснажився.

Поки ми ведемо війну за стратегією нашого ворога, а не за нашою власною, всі наші перемоги не перетворяться на поразку ворога.

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На жаль, ця дискусія непопулярна серед осіб, причетних до ухвалення рішень. Натомість популярно створювати завищені очікування і тим самим проблеми собі і людям. Концентрація влади й відсутність дискусій грають на пониження результату.

А окрім того, відпустіть нарешті українську економіку, дайте їй дихати.