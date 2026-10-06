Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Прихильники незалежності повернулися до влади у франкомовній провінції вперше за понад десятиліття, а їхній лідер уже назвав терміни нового голосування

Сепаратистська Квебекська партія (Parti Québécois, PQ) перемогла на виборах у канадській провінції Квебек уперше за понад десятиліття. Її лідер Поль Сен-П'єр Пламондон, який має стати новим прем'єр-міністром провінції, пообіцяв провести референдум щодо незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Radio-Canada оголосило про перемогу Квебекської партії близько 20:40 за монреальським часом у понеділок, 5 жовтня. Водночас на той момент залишалося невідомим, чи отримає політична сила абсолютну більшість у місцевому парламенті.

Станом на 21:20 PQ перемагала або лідирувала у 60 округах. Для отримання більшості у парламенті, який налічує 127 місць, партії необхідно здобути 64 мандати.

Ліберальна партія Квебеку посідала друге місце з 37 мандатами. Водночас правляча «Коаліція за майбутнє Квебеку», яка чотири роки тому отримала 90 місць, на той момент не лідирувала в жодному окрузі.

Лідер сепаратистів, 49-річний колишній юрист Поль Сен-П'єр Пламондон, має очолити уряд франкомовної провінції. Політик пообіцяв протягом свого чотирирічного терміну провести референдум щодо незалежності Квебеку.

Водночас Пламондон заявив, що голосування не відбудеться раніше, ніж президент США Дональд Трамп залишить Білий дім. Якщо політик дотримається цієї обіцянки, референдум щодо незалежності Квебеку відбудеться у 2029 або 2030 році.

Це стане вже третьою спробою визначити майбутнє провінції на референдумі. Попереднє голосування відбулося у 1995 році. Тоді прихильники незалежності програли з незначним відривом.

Під час передвиборчої кампанії Пламондон наголошував, що провінція повинна отримати більший контроль над мовною та культурною політикою, імміграцією і фінансами. Він також заявляв про готовність протистояти федеральній владі, якщо вважатиме, що Оттава перевищує свої повноваження у питаннях, які стосуються інтересів Квебеку.

Окремо лідер PQ пообіцяв «скасувати монархію у Квебеку». Він запропонував припинити фінансування органу, який представляє короля Чарльза III у провінції, та спрямувати ці гроші на соціальні послуги.

Пламондон був серед квебекських депутатів, які у 2022 році відмовилися присягнути на вірність королю. Згодом у провінції ухвалили закон, який зробив таку присягу необов'язковою.

Економічна програма сепаратистів передбачає значне скорочення кількості державних службовців та поступове зниження ставки податку на прибуток підприємств із 11,5% до 9,5%. Протягом перших 100 днів при владі Пламондон також пообіцяв скасувати податки на вживані товари, знизити податок на бензин, провести аудит технологічних проєктів та скоротити імміграційні квоти.

Перемога сепаратистів створює новий виклик для федерального уряду прем'єр-міністра Канади Марка Карні. У понеділок Карні привітав Пламондона з перемогою та пообіцяв співпрацювати з новою владою провінції.

Водночас питання відокремлення порушується і в іншій канадській провінції. На 19 жовтня заплановано консультативний референдум щодо відокремлення Альберти від Канади. Багата на нафту провінція протягом тривалого часу має розбіжності з Оттавою, зокрема щодо природних ресурсів.

Нагадаємо, 5 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про проведення дострокових парламентських виборів 29 листопада. Рішення було ухвалено на тлі житлової кризи та загальнонаціональних протестів. Позиції Соціалістичної партії Санчеса також послабили корупційні скандали.