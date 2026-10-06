Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум
Лідер Квебекської партії Поль Сен-П'єр Пламондон пообіцяв провести референдум щодо незалежності провінції
фото: Reuters

Прихильники незалежності повернулися до влади у франкомовній провінції вперше за понад десятиліття, а їхній лідер уже назвав терміни нового голосування

Сепаратистська Квебекська партія (Parti Québécois, PQ) перемогла на виборах у канадській провінції Квебек уперше за понад десятиліття. Її лідер Поль Сен-П'єр Пламондон, який має стати новим прем'єр-міністром провінції, пообіцяв провести референдум щодо незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Radio-Canada оголосило про перемогу Квебекської партії близько 20:40 за монреальським часом у понеділок, 5 жовтня. Водночас на той момент залишалося невідомим, чи отримає політична сила абсолютну більшість у місцевому парламенті.

Станом на 21:20 PQ перемагала або лідирувала у 60 округах. Для отримання більшості у парламенті, який налічує 127 місць, партії необхідно здобути 64 мандати.

Ліберальна партія Квебеку посідала друге місце з 37 мандатами. Водночас правляча «Коаліція за майбутнє Квебеку», яка чотири роки тому отримала 90 місць, на той момент не лідирувала в жодному окрузі.

Лідер сепаратистів, 49-річний колишній юрист Поль Сен-П'єр Пламондон, має очолити уряд франкомовної провінції. Політик пообіцяв протягом свого чотирирічного терміну провести референдум щодо незалежності Квебеку.

Водночас Пламондон заявив, що голосування не відбудеться раніше, ніж президент США Дональд Трамп залишить Білий дім. Якщо політик дотримається цієї обіцянки, референдум щодо незалежності Квебеку відбудеться у 2029 або 2030 році.

Це стане вже третьою спробою визначити майбутнє провінції на референдумі. Попереднє голосування відбулося у 1995 році. Тоді прихильники незалежності програли з незначним відривом.

Під час передвиборчої кампанії Пламондон наголошував, що провінція повинна отримати більший контроль над мовною та культурною політикою, імміграцією і фінансами. Він також заявляв про готовність протистояти федеральній владі, якщо вважатиме, що Оттава перевищує свої повноваження у питаннях, які стосуються інтересів Квебеку.

Окремо лідер PQ пообіцяв «скасувати монархію у Квебеку». Він запропонував припинити фінансування органу, який представляє короля Чарльза III у провінції, та спрямувати ці гроші на соціальні послуги.

Пламондон був серед квебекських депутатів, які у 2022 році відмовилися присягнути на вірність королю. Згодом у провінції ухвалили закон, який зробив таку присягу необов'язковою.

Економічна програма сепаратистів передбачає значне скорочення кількості державних службовців та поступове зниження ставки податку на прибуток підприємств із 11,5% до 9,5%. Протягом перших 100 днів при владі Пламондон також пообіцяв скасувати податки на вживані товари, знизити податок на бензин, провести аудит технологічних проєктів та скоротити імміграційні квоти.

Перемога сепаратистів створює новий виклик для федерального уряду прем'єр-міністра Канади Марка Карні. У понеділок Карні привітав Пламондона з перемогою та пообіцяв співпрацювати з новою владою провінції.

Водночас питання відокремлення порушується і в іншій канадській провінції. На 19 жовтня заплановано консультативний референдум щодо відокремлення Альберти від Канади. Багата на нафту провінція протягом тривалого часу має розбіжності з Оттавою, зокрема щодо природних ресурсів.

Нагадаємо, 5 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про проведення дострокових парламентських виборів 29 листопада. Рішення було ухвалено на тлі житлової кризи та загальнонаціональних протестів. Позиції Соціалістичної партії Санчеса також послабили корупційні скандали.

Читайте також:

Теги: Канада сепаратизм вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Болсонару переміг Лулу да Сілву в першому турі виборів у Бразилії
Президентські вибори у Бразилії. Чинний президент поступився Болсонару в першому турі
Вчора, 06:58
ЄС та Канада оголосять про нову масштабну угоду
ЄС і Канада готують посилення допомоги Україні
4 жовтня, 22:58
Карні заявив, що розширення зробить LNG Canada другим за величиною об’єктом такого типу у світі
Канада збудує другий за обсягом термінал скрапленого газу у світі
30 вересня, 07:59
Фіцо не виключив можливості проведення дострокових виборів
Уряд Фіцо опинився під загрозою: можливі дострокові вибори
30 вересня, 07:14
В'ячеслав Володін зберіг посаду спікера Держдуми ще на один термін
Головний соратник Путіна у Держдумі втримав посаду після виборів
23 вересня, 09:58
Всі голоси повністю контролюються та будуть переписані Кремлем
Politico: Фіктивні вибори підкреслюють вплив Путіна на Росію
19 вересня, 04:45
Ульф Крістерссон подав у відставку після перемоги опозиції у Швеції
Прем'єр Швеції подав у відставку після поразки на парламентських виборах
17 вересня, 20:05
Прем’єр-міністр Марк Карні також виступає за участь Канади в європейських програмах навчання за кордоном
Канада розглядає статус асоційованого члена ЄС – WSJ
14 вересня, 00:10
Нинішня президентська каденція Вучича добігає завершення, а балотуватися на третій термін на цій посаді він не може
Дострокові вибори в Сербії: Вучич назвав дату після року протестів
8 вересня, 23:37

Політика

Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум
The Guardian: Підсанкційні танкери постачають пальне з Південної Кореї до РФ
The Guardian: Підсанкційні танкери постачають пальне з Південної Кореї до РФ
Прем'єрка Італії хоче зареєструвати свій голос як торговельну марку
Прем'єрка Італії хоче зареєструвати свій голос як торговельну марку
FT: Ядерні погрози Путіна перестали працювати
FT: Ядерні погрози Путіна перестали працювати
Російський чиновник закликав урізати уроки математики, фізики та хімії після вимоги Путіна заповнити заводи робітниками
Російський чиновник закликав урізати уроки математики, фізики та хімії після вимоги Путіна заповнити заводи робітниками
Reuters: Війська Ємену витіснили хуситів з Баб-ель-Мандебської протоки
Reuters: Війська Ємену витіснили хуситів з Баб-ель-Мандебської протоки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
112K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua