Карні відреагував на підтримку сепаратистів Альберти з боку США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Карні відреагував на підтримку сепаратистів Альберти з боку США
Представники Трампа таємно зустрічалися з сепаратистами Альберти з питання незалежності
фото з відкртих джерел

Йдеться про зустрічі американських дипломатів з рухом за відокремлення провінції Альберти

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про неприпустимість втручання США у внутрішні справи країни після повідомлень про контакти американських дипломатів з сепаратистською групою, яка виступає за відокремлення Альберти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, представники Державного департаменту США провели щонайменше три зустрічі з групою «Проєкт процвітання Альберти» (APP), яка домагається незалежності енергетично багатої провінції.

Сепаратисти планують звернутися до Вашингтона з проханням про кредитну лінію на $500 млрд для підтримки створення окремої держави у разі успішного референдуму. Карні наголосив, що Дональд Трамп не порушував це питання під час особистих розмов, однак риторика окремих членів його команди викликає занепокоєння.

Прем’єрка Альберти Даніель Сміт дистанціювалася від радикальних закликів до відокремлення, але зазначила, що близько 30% мешканців провінції невдоволені політикою федерального уряду. Основною точкою напруження залишається будівництво нафтопроводу до Тихого океану через територію Британської Колумбії.

Йдеться про багаторічний конфлікт між енергетичною Альбертою та федеральною владою через обмеження на експорт нафти й газу, зокрема через блокування трубопровідних проєктів. Частина регіональних активістів вважає, що Оттава позбавляє провінцію економічних можливостей, і використовує цю напругу для просування ідеї відокремлення.

Прем’єр Британської Колумбії Девід Ебі різко засудив контакти активістів з представниками США. «Їхати до іноземної країни і просити допомоги в розвалі Канади – для цього є старе слово, і це слово – державна зрада», – заявив він. Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент публічно підтримав право жителів Альберти на діалог. «Люди хочуть суверенітету. Вони хочуть того, що мають США», – сказав Бессент.

Аналітики, на яких посилається Financial Times, не виключають, що Вашингтон може використати сепаратистський рух як інструмент тиску на Оттаву напередодні перегляду торговельної угоди USMCA. Рух «Проєкт процвітання Альберти» виник на тлі багаторічного конфлікту між регіоном та федеральною владою через енергетичну політику, податки й блокування нафтопроводів. Частина жителів провінції вважає, що Оттава стримує економічний розвиток Альберти, яка є ключовим нафтовидобувним регіоном Канади.

Сепаратисти використовують цю напругу для мобілізації прихильників, заявляючи, що незалежність дозволить провінції самостійно розпоряджатися ресурсами та доходами. Вони вже розпочали збір підписів для запуску референдуму. За даними ЗМІ, їм потрібно зібрати близько 178 тисяч підписів. Лідери корінних народів заявили, що жодне відділення неможливе без їхньої згоди та попередили про ризики іноземного втручання у виборчий процес.

Раніше Дональд Трамп також звинуватив Канаду у блокуванні продажу американських літаків та пригрозив 50% митом на авіатехніку з Канади. Він заявив про можливість відкликання сертифікації канадських літаків до повної сертифікації продукції Gulfstream.

Канада США сепаратист

