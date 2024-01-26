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Шарль Мішель відмовився брати участь у виборах до Європарламенту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шарль Мішель відмовився брати участь у виборах до Європарламенту
Мішель зазначив, що його оголошення про участь у виборах до Європарламенту «викликало пильну увагу ЗМІ та спекуляції»
фото з відкритих джерел

Голова Європейської ради Шарль Мішель несподівано заявив, що не братиме участь у виборах до Європейського парламенту

Глава Європейської ради Шарль Мішель вирішив зняти свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту. Про це повідомляє La Libre.

«Я не хочу, щоб суперечки відволікали нас від головного і завдавали шкоди інституту, який я очолюю, а отже, і європейському проєкту», – заявив він.

Мішель визнав, що недооцінив «масштаб і радикальність деяких негативних реакцій» на оголошення про балотування до Європарламенту.

«Я відзначаю, що образливі нападки все частіше превалюють над фактичними та об'єктивними аргументами. На мій погляд, це негативно позначається на розвитку демократичного життя. На особистому рівні це змушує мене замислитися над значенням і впливом, не тільки для себе, а й для близьких мені людей, виборчих зобов'язань, яким я присвятив своє життя протягом тридцяти років», – заявив він.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду та оголосив про намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту у червні.

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Теги: Європарламент вибори Європейський союз

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