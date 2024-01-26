Шарль Мішель відмовився брати участь у виборах до Європарламенту

Мішель зазначив, що його оголошення про участь у виборах до Європарламенту «викликало пильну увагу ЗМІ та спекуляції»

Голова Європейської ради Шарль Мішель несподівано заявив, що не братиме участь у виборах до Європейського парламенту

Глава Європейської ради Шарль Мішель вирішив зняти свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту. Про це повідомляє La Libre.

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«Я не хочу, щоб суперечки відволікали нас від головного і завдавали шкоди інституту, який я очолюю, а отже, і європейському проєкту», – заявив він.

Мішель визнав, що недооцінив «масштаб і радикальність деяких негативних реакцій» на оголошення про балотування до Європарламенту.

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«Я відзначаю, що образливі нападки все частіше превалюють над фактичними та об'єктивними аргументами. На мій погляд, це негативно позначається на розвитку демократичного життя. На особистому рівні це змушує мене замислитися над значенням і впливом, не тільки для себе, а й для близьких мені людей, виборчих зобов'язань, яким я присвятив своє життя протягом тридцяти років», – заявив він.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду та оголосив про намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту у червні.