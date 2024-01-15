Євросоюз відреагував на черговий запуск КНДР балістичної ракети

У Євросоюзі зазначили, що єдиний шлях до стійкого миру і безпеки на Корейському півострові лежить через участь КНДР у діалозі з відповідними сторонами

Європейський союз рішуче засуджує запуск балістичної ракети, що відбувся 14 січня Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичної ракети 14 січня. Про це повідомляє прессекретар із закордонних справ і політики безпеки ЄС Набілу Массралі.

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«ЄС закликає КНДР припинити всі незаконні дії, які підривають міжнародний мир і безпеку в її регіоні та за його межами», – йдеться в заяві.

У Євросоюзі вказали, що єдиним способом досягнення стійкого миру та безпеки на Корейському півострові є участь КНДР у діалозі з відповідними сторонами та виконання своїх зобов'язань відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо повної, перевіреної та незворотної відмови від своєї ядерної зброї та балістичних ракет.

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«ЄС готовий працювати з усіма партнерами в просуванні значущого дипломатичного процесу, спрямованого на повну, таку, що піддається перевірці, і незворотну денуклеаризацію Корейського півострова», – додала Массралі.

Раніше повідомлялося, що ракетне управління КНДР провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою боєголовкою.

Нагадаємо, КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США.

Як повідомлялося, Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.