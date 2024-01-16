Європарламент через декілька днів може позбавити Угорщину права голосу

Більшість депутатів Європарламенту погодилися розглянути проєкт резолюції щодо Угорщини

Депутати погодили текст проєкту резолюції щодо Угорщини, де міститься заклик позбавити країну права голосу в Раді ЄС. Документ розглянуть уже цього тижня. Про це повідомляє Euractiv.

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Більшість депутатів Європарламенту погодилися розглянути проєкт резолюції щодо Угорщини вже у четвер, 18 січня.

У документі міститься заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу, а також провести розслідування законності рішення Єврокомісії розморозити 10 млрд євро для Угорщини у грудні 2023 року.

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«Ми також посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук», – сказав у коментарі виданню євродепутат від «зелених»Даніель Фрейнд, який є одним з провідних учасників переговорів щодо резолюції.

Більшість депутатів Європарламенту вважають, що розморожування коштів відбулося не на підставі об'єктивних покращень судової системи Угорщини та верховенства права.

Натомість Єврокомісія зробила таке рішення, щоб піти на поступки Угорщині перед самітом Євроради, де розглядали вступні переговори з Україною.

За інформацією видання, до фінального проєкту резолюції також можуть включити вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у разі, якщо відомство продовжить розморожувати кошти для Угорщини.

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Нагадаємо, у Європейському парламенті ініціювали петицію для позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС. Згодом у Європейському парламенті зібрали необхідну кількість підписів, а саме 120.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

До слова, депутати Європейського парламенту почали збирати підписи щодо недовіри Єврокомісії після розморожування 10 млрд євро для Угорщини під час саміту лідерів ЄС у грудні.