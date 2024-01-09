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Угорщина натякнула, за яких умов зніме вето на допомогу Україні від ЄС – Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Угорщина натякнула, за яких умов зніме вето на допомогу Україні від ЄС – Politico
Якщо домовитися з Орбаном не вдасться, то Єврокомісії має запасний план
фото з відкритих джерел

Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС

Угорщина пропонує зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. Про це пише видання Politico.

Повідомляється, що за словами трьох дипломатів ЄС, Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Як зазначає видання, це дало б угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето. 

У матеріалі йдеться, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п'ятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 млрд євро.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці.

Відповідаючи на запитання про можливість прийняття рішення в ЄС щодо фінансування для України у розмірі кількох десятків млрд євро, на що Угорщина наклала вето на саміті у грудні, президентка Європейської комісії допустила інший спосіб для рішення ситуації.  «Справді, домовленість серед усіх 27 країн (членів ЄС – Ред.) є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів – операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз», – сказала вона. Також фон дер Ляєн назвала важливим кроком передачу Україні наприкінці грудня останнього траншу з пакета ЄС макрофінансової допомоги у розмірі у 18 млрд євро.

Теги: Угорщина Віктор Орбан Європейський союз

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