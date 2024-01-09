Угорщина натякнула, за яких умов зніме вето на допомогу Україні від ЄС – Politico

Якщо домовитися з Орбаном не вдасться, то Єврокомісії має запасний план

Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС

Угорщина пропонує зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. Про це пише видання Politico.

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Повідомляється, що за словами трьох дипломатів ЄС, Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Як зазначає видання, це дало б угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

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У матеріалі йдеться, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п'ятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 млрд євро.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці.

Відповідаючи на запитання про можливість прийняття рішення в ЄС щодо фінансування для України у розмірі кількох десятків млрд євро, на що Угорщина наклала вето на саміті у грудні, президентка Європейської комісії допустила інший спосіб для рішення ситуації. «Справді, домовленість серед усіх 27 країн (членів ЄС – Ред.) є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів – операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз», – сказала вона. Також фон дер Ляєн назвала важливим кроком передачу Україні наприкінці грудня останнього траншу з пакета ЄС макрофінансової допомоги у розмірі у 18 млрд євро.