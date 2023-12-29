Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламент хоче оголосити недовіру Єврокомісії через «послугу» Орбану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європарламент хоче оголосити недовіру Єврокомісії через «послугу» Орбану
Європейська комісія 13 грудня вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро
фото з відкритих джерел

Європарламентарій Пятрас Ауштрявічюс вважає, що розмороження 10 млрд євро для Угорщини було «безпідставним»

Депутати Європейського парламенту почали збирати підписи щодо недовіри Єврокомісії після розморожування 10 млрд євро для Угорщини під час саміту лідерів ЄС у грудні. Про це розповів литовський європарламентарій Пятрас Ауштрявічюс, повідомляє Delfi.

«10 млрд євро на стіл, він (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – «Главком») вийшов із кімнати, ось вам квиточок за 10 млрд. Комісія, за моєю оцінкою, зробила помилку. Якщо треба було робити це відморожування, треба було робити раніше. Я не бачив жодного аналітичного паперу з боку Єврокомісії, на ґрунті чого було відморожено, тобто які критерії були виконані Угорщиною, з приводу яких ми ухвалили таке позитивне рішення на 10 млрд», – сказав Ауштрявічюс.

Політик зауважив, що за його відомостями, немає таких жодних паперів, що підтверджують виконання Угорщиною вимог Єврокомісії.

«Країни-члени ЄС не були поінформовані. Отже, рішення політичне, а отже, ризик приймає хто? Фон Дер Ляєн. Тому деякі мої колеги в Європарламенті вже почали ініціативний процес – збирають підписи щодо недовіри Європейській комісії», – додав він.

За словами політика, Орбан «зіграв партію, до якої він готувався понад рік».

«28 млрд і більше заморожено. Він тепер отримав 10 із 28, 18 залишається. Це означає, що гра триватиме... Він (Орбан – «Главком») диктує умови, він є тим, хто починає і закінчує процес. Але за це Угорщина заплатить велику ціну, бо недовіра до Орбана ще зросла», – додав Ауштрявічюс.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 грудня вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні.

Зокрема, Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України, щоб обійти заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

До слова, президент України Володимир Зеленський, ймовірно, найближчим часом зустрінеться прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія Європарламент Угорщина Віктор Орбан Урсула фон дер Ляєн

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
Єрмак провів розмову з главою МЗС Угорщини перед самітом ЄС
6 грудня, 22:16
Мірель каже реформування інституцій та механізмів прийняття рішень ЄС буде дуже складним і тривалим процесом
Шантаж Орбана. Колишній високопоставлений чиновник Єврокомісії пояснив, яких реформ потребує ЄС
8 грудня, 10:29
Президент України Володимир Зеленський
Вступ України до ЄС. Зеленський анонсував наступні кроки
15 грудня, 02:59
Міністр Кулеба зізнався, що робота над рішенням про старт переговорів була однією з найскладніших у його дипломатичній кар'єрі
Кулеба пояснив, як Україна «дотиснула» Угорщину в питанні початку переговорів з ЄС
15 грудня, 21:37
Орбан неодноразово заявляв про те, що виступає проти переговорів про вступ України до ЄС
Орбан пояснив, чому боїться вступу України до ЄС
20 грудня, 22:06
Заморожені активи країни-агресора будуть передані Україні
Передача заморожених активів РФ Україні: Financial Times оприлюднив шокуючу суму
12 грудня, 12:11
Емманюель Макрон, Олаф Шольц та Шарль Мішель разом з Віктором Орбаном пробувати знайти шлях вперед
Світові лідери зустрілися з Орбаном, який виступив проти перемовин щодо вступу України в ЄС
14 грудня, 13:46
Коли дискусія, здавалося б, зайшла в «глухий кут», Шольц запропонував Орбану сходити на каву
Як Шольц обхитрив Орбана під час голосування Євроради щодо України
15 грудня, 11:47
Микола Денков назвав вирішення проблеми з вето Угорщини
Угорщина наклала вето на вступ Болгарії до Шенгену, але прем'єр Денков має план
18 грудня, 11:06

Політика

Польща викликає «на килим» голову російської дипмісії через інцидент з ракетою
Польща викликає «на килим» голову російської дипмісії через інцидент з ракетою
Європарламент хоче оголосити недовіру Єврокомісії через «послугу» Орбану
Європарламент хоче оголосити недовіру Єврокомісії через «послугу» Орбану
Байден відреагував на масштабний обстріл України
Байден відреагував на масштабний обстріл України
Влада Казахстану ухвалила неочікуване рішення щодо «Талібану»
Влада Казахстану ухвалила неочікуване рішення щодо «Талібану»
Дуда звернувся до генсека НАТО через російську ракету
Дуда звернувся до генсека НАТО через російську ракету
Російська ракета залетіла на територію Польщі – начальник Генштабу країни
Російська ракета залетіла на територію Польщі – начальник Генштабу країни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
44K
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
28K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
21K
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
19K
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
19K
Удар по Львову. Окупанти влучили в багатоповерхівку, школи та садочок

Новини

Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Сьогодні, 11:27
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua