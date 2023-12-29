Європарламент хоче оголосити недовіру Єврокомісії через «послугу» Орбану

Європарламентарій Пятрас Ауштрявічюс вважає, що розмороження 10 млрд євро для Угорщини було «безпідставним»

Депутати Європейського парламенту почали збирати підписи щодо недовіри Єврокомісії після розморожування 10 млрд євро для Угорщини під час саміту лідерів ЄС у грудні. Про це розповів литовський європарламентарій Пятрас Ауштрявічюс, повідомляє Delfi.

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«10 млрд євро на стіл, він (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – «Главком») вийшов із кімнати, ось вам квиточок за 10 млрд. Комісія, за моєю оцінкою, зробила помилку. Якщо треба було робити це відморожування, треба було робити раніше. Я не бачив жодного аналітичного паперу з боку Єврокомісії, на ґрунті чого було відморожено, тобто які критерії були виконані Угорщиною, з приводу яких ми ухвалили таке позитивне рішення на 10 млрд», – сказав Ауштрявічюс.

Політик зауважив, що за його відомостями, немає таких жодних паперів, що підтверджують виконання Угорщиною вимог Єврокомісії.

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«Країни-члени ЄС не були поінформовані. Отже, рішення політичне, а отже, ризик приймає хто? Фон Дер Ляєн. Тому деякі мої колеги в Європарламенті вже почали ініціативний процес – збирають підписи щодо недовіри Європейській комісії», – додав він.

За словами політика, Орбан «зіграв партію, до якої він готувався понад рік».

«28 млрд і більше заморожено. Він тепер отримав 10 із 28, 18 залишається. Це означає, що гра триватиме... Він (Орбан – «Главком») диктує умови, він є тим, хто починає і закінчує процес. Але за це Угорщина заплатить велику ціну, бо недовіра до Орбана ще зросла», – додав Ауштрявічюс.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 грудня вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні.

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Зокрема, Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України, щоб обійти заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

До слова, президент України Володимир Зеленський, ймовірно, найближчим часом зустрінеться прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.