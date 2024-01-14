Про що говорять підсумки виборів на Тайвані: як тепер може поводитися Китай

Різких рухів від Китаю чекати не варто

На Тайвані відбулися президентські вибори. Згідно з попереднім підрахунком, із 40,1% лідирує противник зближення з Китаєм, прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП). Офіційні підсумки волевиявлення в Тайвані оголосять за кілька днів, але навряд чи змінюватимуться цифри. Раніше були побоювання, що Китай, який методично наполяє на возз'єднанні з Тайванем, може жорстко відреагувати на перемогу найнезручнішого для себе кандидата. Про що свідчить тайванський вибір? Як ситуація навколо острова може розвиватись далі? Видання «Коментарі» із цими питаннями звернулося до експертів.

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Привід для агресії можна вигадати який завгодно

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький розмірковує так:

«Незважаючи на те, що виграв незручний для Китаю кандидат (у Тайвані дивний закон, який не передбачає другого туру), до парламенту пройде не лише його ДПП, а й більш лояльні до КНР політсили – Гоміньдан, а також Тайванська народна партія. І, судячи з останніх даних, ДПП, схоже, втрачає більшість у парламенті, отримавши лише 51 місце зі 113. Отже, якщо Китай хотів своїми гучними заявами зробити так, щоб прихильники незалежності не здобули більшості в парламенті, він свого домігся».

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На думку експерта, якби шукалася формальна причина для казусу беллі (привід для війни), Пекін би її знайшов незалежно від тайванських виборів.

«Закритість китайської політики дає величезне поле для різноманітних домислів. А як насправді знає лише офіційний Пекін. Якщо там просто хочуть вирішити стратегічне завдання повернення Тайваню, то можуть чекати і 50, і 100 років. Що-що, а чекати китайці вміють. Якщо ж вирішуються якісь внутрішні – тактичні – питання (стабілізація режиму чи перекриття проблем із економікою «маленькою переможною війною») – це зовсім інше», – пояснює Олексій Голобуцький.

За російсько-українською війною зрозуміло, що привід для агресії можна вигадати який завгодно, прикриваючи цим внутрішні проблеми, зазначає він.

КНР прийматиме рішення щодо Тайваню, відштовхуючись від підсумків російсько-української війни

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун вважає, що ситуація на Тайвані демонструє стабільність вибору жителів острова. Їхнє бажання жити за демократичними цінностями, а не за комуністичною ідеологією КНР.

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«Це вже втретє, коли ДПП перемагає на виборах, а її представник очолює Тайвань, – наголошує політолог. – Тож нічого незвичайного не сталося, порядок денний острівної держави (яка де-юре є частиною Китаю) залишається незмінною. Більше того – перемога Лай Цінде вказує на те, що спроби офіційного Пекіна якось впливати на внутрішній розклад Тайваню, залякувати місцевих жителів, періодично брязкаючи зброєю та гучними заявами, не дають результату. І це поразка подібної лінії китайської дипломатії».

На думку Максима Джигуна, навряд чи влада КНР зважиться на якесь серйозне загострення. При цьому Тайвань, наголошує він, залишиться каменем спотикання у відносинах Китаю та Заходу, особливо США.

«Але це не екстраординарна ситуація. Скоріше, все залишилося на своїх місцях, – пояснює експерт. – А ось спроба повернути Тайвань військовим шляхом та ще й на тлі економічних проблем у самому Китаї точно нічим хорошим для нього не скінчиться».

Слід також розуміти, продовжує Максим Джигун, що Китай уважно стежить за перебігом російсько-української війни. Це тригерна йому ситуація. У тому сенсі – чи можуть авторитарні режими силою просувати свій порядок денний у світі. І відштовхуючись від того, як закінчиться ця війна, КНР прийматиме рішення щодо Тайваню, прогнозує політолог. Хорошим знаком він вважає, що США намагаються не провокувати ситуацію.

І президент Джо Байден, реагуючи на результати виборів у Тайвані, заявив, що Штати не підтримують незалежності острова.

«Це був крок для заспокоєння ситуації, – пояснює експерт. – І в Пекіні, гадаю, його оцінили».