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Головні установи ЄС цьогоріч очолять чотири жінки. Що про них відомо

Христина Петренко
glavcom.ua
Головні установи ЄС цьогоріч очолять чотири жінки. Що про них відомо
Видання зазначає, що Урсула фон дер Ляйєн збереже посаду голови Європейської комісії
Фото: Politico

У світлі війни в Україні, країни Східної Європи вважають, що регіон має отримати деякі провідні позиції в ЄС

Усі головні установи Європейського Союзу у 2024 році очолять виключно жінки. Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

«Урсула фон дер Ляйєн збереже посаду голови Європейської комісії, Роберта Мецола залишиться президенткою Європарламенту, очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен стане новою президенткою Ради ЄС, а Кая Каллас обійме посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки замість Жозепа Борреля», – йдеться у статті.

Один із неназваних європейських дипломатів заявив виданню, що це – «команда його мрії» й додав, що «це було б таким сильним сигналом».

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн (Альбрехт) народилася 8 жовтня 1958 року у Брюсселі (Бельгія), де її батько працював у Єврокомісії. Батько, Ернст Альбрехт (1930 – 2014) – колишній прем'єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія.

Урсула фон дер Ляєн є німецькою політичною діячкою, членкинею Християнсько-демократичного союзу, міністеркою оборони Німеччини у 2013 – 2019 роках. З 1 грудня 2019 року вона є президенткою Європейської комісії.

Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
фото з відкритих джерел

Роберта Мецола

Роберта Метсола – мальтійська політикиня. Народилася 18 січня 1979 в Сент – Джуліанс, Мальта. Виросла в приморському місті Гзіра на Мальті. За освітою – юристка, яка спеціалізується на європейському праві та політиці. Вивчала європейське право у Коледжі Європи у Брюгзі. Від 18 січня 2022 року очолює  Європейський парламент.

Роберта Мецола
Роберта Мецола
фото з відкритих джерел

Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен народилася 19 листопада 1977 у місті Ольборг, Данія. Отримала ступінь бакалавра з управління в Університеті Ольборга (2007) і ступінь магістра в галузі африканістики в Університеті Копенгагена (2009).

У 2000–2001 працювала консультанткою з питань молоді у Данській конфедерації профспілок. 2001 року вперше обрана членкинею Фолькетінгу, переобрана у 2005, 2007, 2011 і 2015. У 2005 – 2011 виконувала обов'язки заступника голови парламентської фракції Соціал-демократів. В уряді Гелле Торнінг–Шмідт була міністеркою зайнятості (2011–2014), обіймала посаду міністра юстиції (2014–2015). З 27 червня 2019 року – Прем'єр-міністерка Данії.

Метте Фредеріксен
Метте Фредеріксен
фото з відкритих джерел

Кая Каллас

Кая Каллас народилася 18 червня 1977 року в Таллінні. Вона є дочкою Сійма Калласа, прем'єр-міністра Естонії, колишнього голови Партії реформ та колишнього віцепрезидента Європейської комісії. Під час радянських депортацій з Естонії її мати Крісті, якій на той момент було шість місяців, була депортована до Сибіру разом із матір'ю та бабусею у вагоні для перевезення худоби, і вона жила там у засланні до десяти років. 

1999 року закінчила Юридичний факультет Тартуського університету зі ступенем бакалавра в галузі права. У 2007 році вона вступила до Естонської школи бізнесу, де у 2010 році отримала ступінь EMBA (магістр ділового адміністрування) в економіці.

Кая Каллас володіє естонською, англійською, російською, фінською та французькою мовами.

26 січня 2021 стала першою жінкою – прем'єр-міністеркою Естонії. 14 липня 2022 року заявила про відставку і розпуск чинного уряду, щоби почати формування нової коаліції. 18 липня Каллас було повторно призначено прем'єр-міністеркою країни, вона зібрали новий уряд, який мав працювати протягом восьми місяців, до наступних виборів до Рійгікогу у березні 2023 року. У березні Каллас було переобрано на посаду прем'єра.

Як зазначає Politico, важливу роль у призначенні Каллас головою європейської дипломатії може відіграти те, що нині на вищих постах Європейського Союзу немає представників Східної Європи. У світлі війни в Україні, країни Східної Європи вважають, що регіон має отримати деякі провідні позиції в ЄС.

Кая Каллас
Кая Каллас
фото з відкритиж джерел

Вибори до Європарламенту

Вибори до Європарламенту відбудуться у всіх країнах Європейського Союзу з 6 по 9 червня 2024 року. Новий склад Європейської комісії розпочне роботу з листопада.

Після перших виборів до Європейського парламенту в 1979 році лише три з сімнадцяти голів були жінками: Сімона Вейль, Ніколь Фонтейн і тепер – Роберта Мецола. Що стосується комітетів і політичних груп у парламенті, жінки також представлені недостатньо. Наразі лише три з семи політичних груп мають лідерів-жінок (соціалістів і демократів, зелених і лівих), тоді як лише сім жінок (проти сімнадцяти чоловіків) є головами парламентських комітетів.

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Теги: міністр парламент Урсула фон дер Ляєн Кая Каллас

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