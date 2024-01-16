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Допомога Україні: Байден збирає членів Конгресу для проведення переговорів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Допомога Україні: Байден збирає членів Конгресу для проведення переговорів
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

На зустрічі також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, які очолюють комітети з асигнувань

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для проведення переговорів щодо надання допомоги Україні. Про це повідомляє Politico.

Повідомляється, що парламентарі в Сенаті витратили місяці на обговорення потенційної двопартійної угоди про додавання нових обмежень прикордонної та імміграційної політики до запиту Байдена щодо виділення 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки. Однак ці переговори ще не привели до угоди.

Серед очікуваних учасників:

  • лідер більшості в Сенаті Чак Шумер;
  • лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл;
  • спікер Палати представників Майк Джонсон;
  • лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Politico пише, що на зустрічі також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема ті, які очолюють комітети з асигнувань. Зустріч має відбутися в середу.

Раніше президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше. 

Нагадаємо, республіканці до визначення свого кандидата на президентські вибори США не хочуть ухвалювати якихось кардинальних рішень, що стосуються допомоги Україні.

Як повідомлялося, Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні.

До слова, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки»

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Теги: переговори президент Адміністрація Президента вибори Україна фінансування

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