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«Що ми робимо в Україні?». В етері російського каналу прозвучала правда (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Що ми робимо в Україні?». В етері російського каналу прозвучала правда (відео) 
 У країні-терористці про війну говорити привселюдно не прийнято 
скріншот із відео

«У «Вагнер» ідуть заробляти бабки. Ви реально думаєте, що хтось іде за прапор?» 

Російський репер Птаха прийшов на ефір пропагандистського телеканалу НТВ і розповів, що в приватній військовій компанії «Вагнера» росіяни воюють, або заробити грошей. Мовляв, ні про який патріотизм не йдеться.

«У «Вагнер» ідуть заробляти бабки. Ви реально думаєте, що хтось іде за прапор?», – сказав репер. 

Також Птаха висміяв вояків країни-терористки та зізнався, що, як і багато інших, не має поняття, навіщо Росія вторглася в Україну. Адже воюють росіяни з українцями, а не ї так званим «режимом», про який кричать кремлівські пропагандисти.  

Також прозвучали слова, що Україна на територію Росії не заходила.

Пропагандисти спробували заперечити реперові, однак не змогли відповісти йому, що за так звану «боротьбу проти нацизму» буцімто ведуть окупанти. 

При цьому Птаха заявив, що раніше буцімто підтримував «спецоперацію».   

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов раптово став набожним християнином, який переживає за духовне життя українців. У своїй передачі він бідкався, що Україну поглинув сатанізм, який тепер намагається знищити християнство в Росії.

 

Теги: відео окупанти патріотизм прапор росія росіяни Україна

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