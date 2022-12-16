Рашисти вбили волонтерку із Червоного Хреста – Зеленський

Тільки з початку минулої доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон

Під час чергового російського обстрілу Херсона снаряд потрапив до пункту Червоного Хреста. Загинула волонтер-парамедик. Таку заяву у своєму відеозверненні зробив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави розповів про понад десяток обстрілів.

«Сьогодні снаряд потрапив до пункту допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка – парамедик, волонтер. Мої співчуття рідним. Тільки з початку доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Тільки за один день! І так – щодня», – повідомив Зеленський.

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Нагадаємо, триває 296 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.