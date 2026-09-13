Командир Третього армійського корпусу оцінив ситуацію на фронті

Україна може втримати фронт і покращити позиції

Командувач Третього армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що український фронт нині переживає не найтяжчі часи. Про це він сказав під час конференції YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

Білецький зауважив, що Україна має всі шанси втримати лінію фронту та надалі покращити ситуацію. «Фронт переживає не найтяжчі часи зараз», – зазначив військовий.

Водночас Білецький наголосив, що українські військові мають можливості не лише зберегти нинішню лінію оборони, а й покращити своє становище на фронті.

«В України є всі шанси втримати лінію фронту і навіть покращити», – сказав командувач.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Варто зазначити, що російським військам не вдалося досягти швидкого прориву на фронті. За оцінкою ISW, у серпні окупанти захопили близько 90,35 кв. км української території, а з урахуванням інфільтрацій просунулися приблизно на 123,53 кв. км. Для порівняння, у серпні 2025 року РФ захопила понад 505 кв. км. Українські сили за цей самий період звільнили щонайменше 129,81 кв. км.

На початку вересня російські війська продовжували атаки на кількох напрямках, однак 4–5 вересня на більшості ділянок ISW не зафіксував підтвердженого просування. Водночас українські сили проводили контратаки та повертали раніше втрачені позиції.