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Вибухи у Московській області, Трамп заявив про готовність допомогти РФ: головне за ніч 6 жовтня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибухи у Московській області, Трамп заявив про готовність допомогти РФ: головне за ніч 6 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 6 жовтня 2026 року

Москву та область атакували безпілотники, уражено нафтобазу, Росія вдарила по Одесі, Туреччина та Пакистан відправлять війська до Саудівської Аравії для захисту від хуситів, президент США Дональд Трамп заявив про готовність США допомогти Росії через ймовірний спалах легеневої чуми.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 жовтня.

У Москві та області пролунали вибухи

Москва та область потрапили під атаку БпЛА
Москва та область потрапили під атаку БпЛА
скріншот з відео

Вночі 6 жовтня безпілотники атакували Москву та область. На околицях російської столиці активно працювала протиповітряна оборона, а очевидці повідомляли про серію гучних вибухів у різних куточках області.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття щонайменше 28 дронів, які рухалися в бік міста, зазначивши, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Росія атакувала Одесу

Пожежа в Одесі після російської атаки
Пожежа в Одесі після російської атаки
фото: соціальні мережі

У ніч на 6 жовтня російські терористи вдарили по Одесі. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, внаслідок російського удару пошкоджена інфраструктура. У мережі пишуть про пожежу після атаки РФ.

Трамп заявив про готовність США допомогти Росії 

Трамп: Мені неприємно бачити, що вони з цим зіткнулися. Це тяжке захворювання
Трамп: Мені неприємно бачити, що вони з цим зіткнулися. Це тяжке захворювання
фото: AP

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу Росії у зв'язку з можливим випадком легеневої чуми в Іркутській області.

Американський лідер висловив співчуття через ситуацію та зазначив, що сучасні мікроби стають стійкішими до лікування, порівнявши їх із силою армії.

Туреччина та Пакистан відправлять війська до Саудівської Аравії 

Армії Туреччини й Пакистану захищатимуть Саудівську Аравію
Армії Туреччини й Пакистану захищатимуть Саудівську Аравію
фото згенеровано за допомогою ШІ

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан домовилися про негайне задіяння механізму колективного стримування для захисту Королівства від атак єменських хуситів. 

За підсумками екстреної зустрічі Стратегічного політичного та оборонного комітету Альянсу оборони Мекки в Ер-Ріяді країни заявили про готовність до швидкого розгортання узгодженого військового контингенту. Сторони наголосили, що безпека кожного з учасників угоди є спільною, а першим генеральним секретарем альянсу призначили пакистанського генерал-лейтенанта у відставці Наумана Махмуда.

Інші важливі новини:

Теги: Туреччина росія Дональд Трамп Пакистан Одеса Сергій Лисак вибух Москва

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