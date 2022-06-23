Шольц закликав ЄС створити умови для приєднання України

Німецький канцлер вважає, що у Євросоюзі більше рішень має прийматися кваліфікованою більшістю, а не за принципом одностайності

Європейський Союз має підготуватися до розширення тепер, коли Україні та Молдові буде надано статус кандидата на вступ. Про це заявив сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц перед зустріччю з лідерами ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters.

«Нам потрібно створити умови, необхідні для того, щоб Україна продовжувала свій багатообіцяючий шлях вперед, і водночас ми повинні розуміти, що ми повинні підготуватися до розширення», – сказав Шольц.

За словами німецького канцлера, щоб більша спільнота була дієздатною, більше рішень має прийматися кваліфікованою більшістю, а не за принципом одностайності.

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії.

У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокомісії щодо заявок на членство.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Як повідомлялося, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

До слова, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

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