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Штайнмаєр: Момент для переговорів між Україною та РФ ще не настав

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Штайнмаєр: Момент для переговорів між Україною та РФ ще не настав
Штайнмаєр заявив, що Захід недооцінив Путіна
фото з відкритих джерел

Штайнмаєр вважає, що рано чи пізно Україні та Росії доведеться сісти за стіл переговорів

Поточна ситуація на українському фронті та загалом політична ситуація не створюють підстав сідати за стіл переговорів зараз, хоча рано чи пізно це доведеться робити. Таку думку в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera висловив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

«Ми не повинні втрачати перспективу щодо миру навіть під час війни. Але коли настане час для переговорів, вирішуватимуть лише в Україні. А враховуючи військову активність обох сторін, здається, ця точка ще не настала», – сказав президент Німеччини.

Штайнмаєр зазначив, що рішення, досягнуті шляхом переговорів, або про паузу в бойових діях, під час якої Росія введе нові війська на схід України, або про відмову України від значних частин власної території, не є основою для надійного припинення вогню чи тривалого миру. Краще просувати шляхом, який було започатковано в Копенгагені і продовжено в Джидді із залученням України.

«Ми повинні покладатися на те, що ці дипломатичні зусилля, до яких залучений глобальний південь, котрий, можливо, має сильніший вплив на Москву, ніж ми зараз, будуть продовжені», – сказав глава Німеччини.

Штайнмаєр додав, що тоді, коли по всій Європі відбуваються конференції з безпеки і скрізь ставлять питання про те, як закінчити війну, треба виходити з того, що найбільше прагнення до миру має передусім народ України.

Говорячи про російського президента, Штайнмаєр висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін змінився і радикалізувався за час свого президентства. Недооцінка цього була помилкою не лише Німеччини, а й усього Заходу.

«Можливо, ми надто довго вважали, що у Путіна є залишки розуму, які б завадили йому проводити зовнішню політику, яка, зрештою, була б спрямована проти його власного народу. Те, що Путін у своєму імперському божевіллі захоче завдати стільки шкоди власним інтересам Росії, я навіть не міг собі уявити. Ми всі маємо зробити з цього висновки», – заявив німецький політик.

Штайнмаєр зазначив, що з лютого 2022 року кожному в Європі стала зрозуміла необхідність посилити власні оборонні зусилля для захисту свободи та демократії. У Німеччині відбулася зміна парадигми, яку канцлер назвав переломним моментом. Це означає не лише підтримку України політично, фінансово та зброєю, а й посилення німецьких збройних сил. Не в останню чергу через те, що Сполучені Штати Америки очевидно перенесуть акцент своєї уваги на Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Як повідомлялося, Франк-Вальтер Штайнмаєр в період, коли очолював Міністерство закордонних справ ФРН і на початку каденції президентства був відомий своїм прихильним ставленням до Росії та розвитку всебічних контактів із Кремлем. Втім після початку повномасштабної війни РФ проти України політик змінив свою риторику і почав робити досить критичні коментарі на адресу Кремля.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня 2022 року прибув до Києва. Цей його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Після візиту в Україну президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що в Україні «все набагато страшніше», ніж вважають люди у Німеччині.

Теги: Штайнмайєр росія війна Німеччина переговори

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