Зеленський попередив Захід: може розпочатися третя світова війна

«Російське суспільство виховало другого Гітлера»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у розв’язаній Росією повномасштабній війні на кону стоїть світовий порядок. Про це він сказав у передачі «60 хвилин» американської телекомпанії СBS.

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«Якщо Україна впаде, що буде через десять років? Тільки подумайте про це. Якщо (росіяни – ред.) досягнуть Польщі, що буде далі? Третя світова війна?» – риторично запитав Зеленський.

«Ми захищаємо цінності всього світу. І це – українські люди, які платять найдорожчу ціну. Ми справді боремося за нашу свободу, ми вмираємо. Ми не вигадка, ми не книга. Ми боремося насправді з ядерною державою, яка загрожує знищити світ», – зазначив президент України.

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Зеленський додав, що «ми не можемо змінити Путіна». «Російське суспільство втратило повагу світу. Воно обрало і переобрало його і виховало другого Гітлера. Воно зробило це. Ми не можемо повернутися в минуле. Але ми можемо зупинити це тут», – наголосив президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю СBS визнав, що прогрес у контрнаступі йде повільно, але запевняє, що українські війська просуваються вперед.

Триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.