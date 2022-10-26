Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Усе набагато страшніше». Штайнмаєр поділився враженнями від візиту в Україну

Надія Клочко
glavcom.ua
«Усе набагато страшніше». Штайнмаєр поділився враженнями від візиту в Україну
Під час візиту Штайнмаєра на Чернігівщину була оголошена повітряна тривога
фото: Bild

Президентові Німеччини під час його перебування на Чернігівщині довелося ховатися в укриття

Після візиту в Україну президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що в Україні «все набагато страшніше», ніж вважають люди у Німеччині. Про це він сказав у інтерв’ю виданню Tagesschau.

«Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо у Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали», – сказав він.

Німецький президент також зазначив, що «кожен, хто може думати та співчувати, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися». Штайнмаєр наголосив, що «світ має бути справедливим».

«Це означає, що суверенітет, незалежність та територіальна цілісність України мають бути збережені. Зараз ми не на тому етапі», – сказав він.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Німецький президент мав намір зустрітися з Зеленським у Києві 20 жовтня. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Президент Німеччини під час візиту до України відвідав Корюківку на Чернігівщині. Там він був змушений спуститися у бомбосховище, оскільки була оголошена повітряна тривога. 

Президент Володимир Зеленський увечері 25 жовтня зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Згодом Штайнмаєр під час спільного із Зеленським брифінгу повідомив, що Німеччина незабаром планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000. 

Читайте також: Зеленський – голограма, а за війною в Україні стоять… євреї. Нові меседжі російської пропаганди у Європі
Теги: Франк-Вальтер Штайнмаєр війна Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після прибуття до Києва, Штайнмаєр вирушив на північ України
«Ви можете розраховувати на Німеччину»: Штайнмаєр емоційно звернувся до українців
Вчора, 13:15
Зеленський зустрівся з президентом Німеччини
Провели важливі перемовини. Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
Вчора, 22:41
Німеччина скоро передасть Україні ще дві РСЗВ MARS
Німеччина передасть Україні ще дві системи MARS II та гаубиці Panzerhaubitze
Вчора, 23:25

Політика

Росія відпрацювала ядерний удар, Путін лякає «брудною бомбою» (відео)
Росія відпрацювала ядерний удар, Путін лякає «брудною бомбою» (відео)
«Усе набагато страшніше». Штайнмаєр поділився враженнями від візиту в Україну
«Усе набагато страшніше». Штайнмаєр поділився враженнями від візиту в Україну
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
Путін продемонстрував проблеми з математикою на зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау (відео) 
Путін продемонстрував проблеми з математикою на зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау (відео) 
Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes 
Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes 
Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 
Президент Ізраїлю у США представив докази застосування іранських дронів в Україні 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
403K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
43K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
37K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
29K
Фіаско проекту «Росія». Нам потрібно готуватись до найгіршого
28K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
15K
26 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Сьогодні, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту