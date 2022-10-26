«Усе набагато страшніше». Штайнмаєр поділився враженнями від візиту в Україну

Під час візиту Штайнмаєра на Чернігівщину була оголошена повітряна тривога

Президентові Німеччини під час його перебування на Чернігівщині довелося ховатися в укриття

Після візиту в Україну президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що в Україні «все набагато страшніше», ніж вважають люди у Німеччині. Про це він сказав у інтерв’ю виданню Tagesschau.

«Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо у Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали», – сказав він.

Німецький президент також зазначив, що «кожен, хто може думати та співчувати, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися». Штайнмаєр наголосив, що «світ має бути справедливим».

«Це означає, що суверенітет, незалежність та територіальна цілісність України мають бути збережені. Зараз ми не на тому етапі», – сказав він.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Німецький президент мав намір зустрітися з Зеленським у Києві 20 жовтня. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Президент Німеччини під час візиту до України відвідав Корюківку на Чернігівщині. Там він був змушений спуститися у бомбосховище, оскільки була оголошена повітряна тривога.

Президент Володимир Зеленський увечері 25 жовтня зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Згодом Штайнмаєр під час спільного із Зеленським брифінгу повідомив, що Німеччина незабаром планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.