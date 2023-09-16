Спецпризначенці наслали «кару небесну» на ворожу техніку (відео)
За декілька тижнів воїни СБУ знищили десятки одиниць техніки окупантів
Спецпризначенці Служба безпеки України нищать за допомогою FPV-дронів ворожі об’єкти. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Цього разу у загарбників суттєво поменшало тяжкої техніки на бойових рубежах.
Рахунок ворожих втрат у результаті роботи воїнів ЦСО «А» СБУ за декілька тижнів наступний:
- 13 танків
- 28 ББМ
- 15 артилерійських систем
- 32 одиниці автомобільної техніки
- 2 засоби спостереження
- 40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд
Крім того, у координації з побратимами-артилеристами ЗСУ було вражено ще чотири РСЗВ, шість артсистем і станцію радіоелектронної боротьби. Також було ліквідовано близько 50 окупантів.
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