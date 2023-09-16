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Спецпризначенці наслали «кару небесну» на ворожу техніку (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Спецпризначенці наслали «кару небесну» на ворожу техніку (відео)
FPV-дрон поцілив у ворожий танк
фото: скріншот із відео

За декілька тижнів воїни СБУ знищили десятки одиниць техніки окупантів

Спецпризначенці Служба безпеки України нищать за допомогою FPV-дронів ворожі об’єкти. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Цього разу у загарбників суттєво поменшало тяжкої техніки на бойових рубежах.

Рахунок ворожих втрат у результаті роботи воїнів ЦСО «А» СБУ за декілька тижнів наступний:

  • 13 танків
  • 28 ББМ
  • 15 артилерійських систем
  • 32 одиниці автомобільної техніки
  • 2 засоби спостереження
  • 40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд

Крім того, у координації з побратимами-артилеристами ЗСУ було вражено ще чотири РСЗВ, шість артсистем і станцію радіоелектронної боротьби. Також було ліквідовано близько 50 окупантів.

Теги: СБУ окупанти війна безпілотник

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