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Удар по кораблю «Мінськ» у Севастополі: з'явилося перше відео пошкодженого судна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по кораблю «Мінськ» у Севастополі: з'явилося перше відео пошкодженого судна
«Мінськ» був побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році
фото скріншот відео

Уражений корабель РФ має значні руйнування

В мережі з'явилось відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі. Удару ворожий корабель зазнав у ніч на 13 вересня. Відео ушкоджень з'явилося в українських Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах помітно, що корабель РФ має значні руйнування, задимлення на кораблі триває. Росіяни поливають «Мінськ» водою та оцінюють наслідки влучання.

Варто зауважити, що раніше в ЗМІ з'явились супутникові знімки підбитого корабля, а аналітики з Oryx вже дійшли висновку, що він не просто пошкоджений, а знищений.

Як повідомлялося, по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару. У розвідці підтвердили, що у тимчасово окупованому Севастополі внаслідок атаки в ніч проти 13 вересня уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.

До відома, 14 вересня ЗСУ вдарили по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі.

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Теги: Чорне море війна Крим росіяни корабель

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