Удар по кораблю «Мінськ» у Севастополі: з'явилося перше відео пошкодженого судна
Уражений корабель РФ має значні руйнування
В мережі з'явилось відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі. Удару ворожий корабель зазнав у ніч на 13 вересня. Відео ушкоджень з'явилося в українських Telegram-каналах.
На опублікованих кадрах помітно, що корабель РФ має значні руйнування, задимлення на кораблі триває. Росіяни поливають «Мінськ» водою та оцінюють наслідки влучання.
Варто зауважити, що раніше в ЗМІ з'явились супутникові знімки підбитого корабля, а аналітики з Oryx вже дійшли висновку, що він не просто пошкоджений, а знищений.
Як повідомлялося, по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару. У розвідці підтвердили, що у тимчасово окупованому Севастополі внаслідок атаки в ніч проти 13 вересня уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.
Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.
До відома, 14 вересня ЗСУ вдарили по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі.
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