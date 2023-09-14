Удар по кораблю «Мінськ» у Севастополі: з'явилося перше відео пошкодженого судна

«Мінськ» був побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році

Уражений корабель РФ має значні руйнування

В мережі з'явилось відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі. Удару ворожий корабель зазнав у ніч на 13 вересня. Відео ушкоджень з'явилося в українських Telegram-каналах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На опублікованих кадрах помітно, що корабель РФ має значні руйнування, задимлення на кораблі триває. Росіяни поливають «Мінськ» водою та оцінюють наслідки влучання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варто зауважити, що раніше в ЗМІ з'явились супутникові знімки підбитого корабля, а аналітики з Oryx вже дійшли висновку, що він не просто пошкоджений, а знищений.

Як повідомлялося, по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару. У розвідці підтвердили, що у тимчасово окупованому Севастополі внаслідок атаки в ніч проти 13 вересня уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.

До відома, 14 вересня ЗСУ вдарили по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі.