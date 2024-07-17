Хто найбільше заробляє на експорті кавунів? Оновлений рейтинг країн

Мексика була найбільшим у світі експортером кавунів за обсягом, але програла Іспанії у виручці від продажу

Сезон кавунів 2024 року у самому розпалі, а от згідно із останніми даними торговельної бази ООН (UN Comtrade) рейтинг країн, які успішно торгують солодкою смугастою ягодою дещо змінився. Про це пише Fresh Plaza.

Так, за даними UN Comtrade, в 2023 найбільший обсяг експорту кавунів (у вартісному вираженні) був зафіксований в Іспанії.

«На Мексику, Іспанію, Італію та Марокко припадало майже половина (49,98%) світового експорту кавунів у 2023 році. Мексика була провідним експортером з 726,94 мільйонами кілограмів, тобто 19,26% світового загального обсягу, за нею йшла Іспанія з 662,91 мільйонами кілограмів, Італія з 249,64 мільйонами кілограмів і Марокко з 247,2 мільйонами кілограмів. США, Греція, Нідерланди, Туреччина, Гватемала та Бразилія завершують десятку найбільших експортерів кавунів за обсягом у 2023 році», – зазначає Fresh Plaza.

Продажі на зовнішніх ринках принесли піренейській державі близько $526 млн.

Мексика у 2023 році заробила на експорті кавунів $375,4 млн, Італія – $176,0 млн, США – $168,9 млн, Нідерланди – $139,2 млн.

Значних обсягів експорту також зазначено в таких країнах, як:

Греція ($79,2 млн);

Бразилія ($74,6 млн);

Франція ($69,7 млн);

Китай ($54,3 млн);

Гватемала ($48,0 млн);

Туреччина ($36,8 млн.).

Цікаво, що Малайзія минулого року експортувала кавунів на $14,3 млн., Індія – на $11,8 млн., Єгипет – на $8,3 млн., Азербайджан – на $5,2 млн., Португалія – на $4,2 млн.

Зазначимо, що у торговельній базі ООН (UN Comtrade) поки немає інформації за 2023 рік про постачання з Марокко (експорт кавунів у 2022 році становив $202,3 млн), Коста-Ріки (2022 р. – $26,5 млн), В'єтнаму (2022 році – $26,1 млн), Узбекистану (2022 р. – $18,2 млн). Високі показники експорту традиційно фіксувалися в Ірану. Однак країна все рідше публікує торгову статистику (на рівні окремих позицій та субпозицій) і не подає звітів до статистичного відділу ООН.

Нагадаємо, перші українські кавуни цього сезону вже з'явилися на ринках. Проте відпускні ціни на перші партії у середньому на 11% вищі, ніж на початку минулого року, сягаючи 20-26 грн/кг. Аналітики EastFruit пояснюють підвищення цін обмеженою пропозицією, оскільки збір врожаю розпочався лише у південних областях та Закарпатті. Цьогорічний сезон кавунів розпочався на кілька тижнів раніше, ніж торік.