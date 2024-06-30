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Президентка Швейцарії назвала фантастичною перемогу своєї збірної над Італією на Євро-2024

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Президентка Швейцарії назвала фантастичною перемогу своєї збірної над Італією на Євро-2024
Віолі Амерд сподобалася гра швейцарців проти італійців

У чвертьфіналі швейцарці зустрінуться з переможцем пари Англія – Словаччина

Президентка Швейцарії Віола Амерд у соціальних мережах привітала футбольну збірну країни з виходом до чвертьфіналу Євро-2024.

У суботу, 29 червня, швейцарці несподівано обіграли італійців у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з рахунком 2:0.

«Яка чудова гра! Яке неймовірне досягнення! Ми у чвертьфіналі! Вітаємо Швейцарський футбольний союз із фантастичною перемогою над Італією на Євро-2024», – написала Амерд.

У чвертьфіналі швейцарці зустрінуться з переможцем пари Англія – Словаччина.

Нагадаємо, збірна Німеччини стала другим чвертьфіналістом Євро-2024, обігравши в Дортмунді Данію з рахунком 2:0. Під час розпочалася сильна гроза. Через це матч було призупинено.

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Теги: Швейцарія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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