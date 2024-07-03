Польща ввела «жорсткий крок проти Білорусі» у сфері транзиту товарів

RMF: Прийнято рішення про проведення дуже ретельних перевірок товарів, що в'їжджають до Польщі. Мета – не допустити потрапляння небезпечних предметів на територію ЄС

МЗС Польщі розраховує на тиск Пекіна на Мінськ, щоб змусити Лукашенка виконати польські вимоги

Польща запровадила детальний контроль на великому митному терміналі на кордоні з Білоруссю, аби обмежити Мінську доходи від транзиту. Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що мова йде про пункт у Малашевичах Люблінського воєводства. За словами польських дипломатів, це стане «надзвичайно жорстким кроком проти Мінська».

Левова кількість вантажів зі сходу, зокрема основні сухопутні поставки з Китаю, прямують на захід через так званий «сухий порт» Малашевичі. Потім залізницею вони прямують до країн-членів ЄС, а також до порту Гданськ, звідки відправляються в інші пункти призначення.

«Цей транзит є значним джерелом доходу для білоруського режиму. Його обмеження може мати багато наслідків» , – йдеться у повідомленні. МЗС Польщі розраховує на тиск Пекіна на Мінськ, щоб змусити Лукашенка виконати польські вимоги.

Як з'ясував кореспондент RMF FM, прийнято рішення про проведення надзвичайно детальних і ретельних перевірок товарів, що в'їжджають до Польщі. Мета – не допустити потрапляння небезпечних предметів і речовин на територію Європейського Союзу.

Також польській радіостанції стало відомо, що кілька днів тому дипломатичними каналами до Мінська було надіслано сигнал про те, що Польща більше не буде терпіти міграційний тиск на своєму кордоні, а також затримання польського журналіста і громадського активіста Анджея Почобута. На сьогодні жодної задовільної відповіді на ці чіткі сигнали з боку Білорусі не надійшло.

Нагадаємо, обмеження, які Євросоюз запровадив проти Білорусі, вплинуть на можливості Росії обходити санкції та отримувати товари для війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, після того, як сьогодні, 1 липня, набули чинності санкції проти Білорусі, обхід західних обмежень для Росії став більш складним.

До слова, Рада Європейського Союзу ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, через участь країни у війні Росії проти України.

Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного/передового призначення, а також запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Білорусі. Подальші обмеження також вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші.