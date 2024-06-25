Експрезидент Швейцарії став генсеком Ради Європи

Ален Берсе став переможцем серед трьох кандидатів на посаду

Берсе обійматиме посаду генерального секретаря Ради Європи наступні п’ять років

Колишній президент Швейцарії Ален Берсе став новим генеральним секретарем Ради Європи. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Після підрахунку голосів саме він став переможцем серед трьох кандидатів на цю посаду», – написав він.

Берсе обійматиме посаду наступні п’ять років.

Нагадаємо, 11 січня Рада Європи оприлюднила імена трьох кандидатів на посаду генерального секретаря організації. Це естонський політик та колишній глава Міністерства культури країни Індрек Саар, бельгійський єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс та колишній президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе.

Як повідомлялося, 20 лютогодо Києва із робочим візитом прибув кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе. Він також є колишнім президентом Швейцарії.

До слова, у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – новий президент. Ним став грецький політик Теодорос Руссопулос.