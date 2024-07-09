Швейцарія розширила список санкцій проти Росії

Швейцарія ввела санкції проти 69 фізичних та 47 юридичних осіб з Росії

Швейцарія розширила санкції проти Росії, включивши до списків ще 69 фізичних осіб та 47 юридичних осіб, випливає із заяви, опублікованої на сайті уряду країни. Влада конфедерації також ввела заборону на рекламу щодо низки російських ЗМІ.

«Федеральне міністерство економіки, освіти та науки, що відповідає за санкції, 8 липня 2024 року розширило список санкцій щодо Росії. Відповідно до своїх повноважень 8 липня 2024 року міністерство ввело санкції Швейцарії щодо ще 69 фізичних осіб та 47 компаній та організацій», – йдеться в повідомленні.

Уряд не навів точний список осіб, які підпали під заборону, але зазначив, що до нього переважно увійшли бізнесмени, представники ЗМІ, співробітники збройних сил та судових органів. Там наголосили, що так приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Росії.

Крім того, уряд Швейцарії запровадив заборону на рекламу щодо низки пропагандистських ЗМІ країни-агресорки. Влада країни підкреслила, що вирішила не забороняти їх мовлення, а протидіяти фактами «хибним і шкідливим заявам».

Раніше парламентський комітет з питань політики безпеки Швейцарії схвалив пропозицію, яка дозволить непрямий експорт зброї в Україну. У комітеті запропонували внести зміни до закону, який забороняє реекспорт зброї до України. Для цього там ініціювали внесення відповідного законопроекту на розгляд парламенту.