Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швейцарія розширила список санкцій проти Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Швейцарія розширила список санкцій проти Росії
Швейцарія посилила санкційний тиск на Росію
фото із відкритих джерел

Швейцарія ввела санкції проти 69 фізичних та 47 юридичних осіб з Росії

Швейцарія розширила санкції проти Росії, включивши до списків ще 69 фізичних осіб та 47 юридичних осіб, випливає із заяви, опублікованої на сайті уряду країни. Влада конфедерації також ввела заборону на рекламу щодо низки російських ЗМІ.

«Федеральне міністерство економіки, освіти та науки, що відповідає за санкції, 8 липня 2024 року розширило список санкцій щодо Росії. Відповідно до своїх повноважень 8 липня 2024 року міністерство ввело санкції Швейцарії щодо ще 69 фізичних осіб та 47 компаній та організацій», – йдеться в повідомленні.

Уряд не навів точний список осіб, які підпали під заборону, але зазначив, що до нього переважно увійшли бізнесмени, представники ЗМІ, співробітники збройних сил та судових органів. Там наголосили, що так приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Росії.

Крім того, уряд Швейцарії запровадив заборону на рекламу щодо низки пропагандистських ЗМІ країни-агресорки.  Влада країни підкреслила, що вирішила не забороняти їх мовлення, а протидіяти фактами «хибним і шкідливим заявам».

Раніше парламентський комітет з питань політики безпеки Швейцарії схвалив пропозицію, яка дозволить непрямий експорт зброї в Україну. У комітеті запропонували внести зміни до закону, який забороняє реекспорт зброї до України. Для цього там ініціювали внесення відповідного законопроекту на розгляд парламенту.

Читайте також: Експрезидент Швейцарії став генсеком Ради Європи
Теги: росія санкції експорт Швейцарія влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Швейцарія розширила список санкцій проти Росії
Швейцарія розширила список санкцій проти Росії
Очільник Міноборони Німеччини поскаржився на брак фінансування
Очільник Міноборони Німеччини поскаржився на брак фінансування
Головний конкурент Орбана оголосив збір після атаки РФ по «Охматдиту» й особисто їде до Києва
Головний конкурент Орбана оголосив збір після атаки РФ по «Охматдиту» й особисто їде до Києва
Польща побоюється втратити українських працівників через закон про мобілізацію
Польща побоюється втратити українських працівників через закон про мобілізацію
Путін ухвалив «велике рішення» під час зустрічі прем'єром Індії – NDTV
Путін ухвалив «велике рішення» під час зустрічі прем'єром Індії – NDTV
Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії
Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
9775
Лейтенант Вакарчук звільнився з ЗСУ? Пресслужба артиста пояснила ситуацію (оновлено)
8020
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
7712
Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
7265
Україна била ракетами Atacms по Криму: Білий дім назвав знищені цілі

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Сьогодні, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua