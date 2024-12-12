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Сибіга і шестеро європейських глав МЗС ухвалили Берлінську декларацію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сибіга і шестеро європейських глав МЗС ухвалили Берлінську декларацію
У декларації міністри зазначили, що метою зусиль є перемога України
фото: Аndrii Sybiha, мережа Х

Документ наголошує, що переговори про мир для України не можуть проводитися без України та без європейців на її боці

Очільники зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Франції, України та Високої представниці ЄС за підсумками зустрічі ухвалили Берлінську декларацію. Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

Як зазначили у відомстві, документ, підписаний з української сторони главою МЗС Андрієм Сибігою, підтверджує «міцну солідарність і рішучу підтримку України з боку партнерів у цей вирішальний момент протистояння російській агресії». 

Підписаний документ висловлює подальшу підтримку Формулі миру як надійному шляху до такого миру
Підписаний документ висловлює подальшу підтримку Формулі миру як надійному шляху до такого миру
фото: Аndrii Sybiha, мережа Х

У декларації міністри зазначили, що метою зусиль є перемога України.

Документ наголошує, що переговори про мир для України не можуть проводитися без України та без європейців на її боці.

Міністри також підтверджують, що стійка безпека Європи нерозривно пов’язана з відновленням всеосяжного, справедливого та сталого миру для України на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН, з повною повагою до суверенітету і територіальної цілісності України.

Також документ висловлює подальшу підтримку Формулі миру як надійному шляху до такого миру.

«Берлінська декларація чітко наголошує на підтримці партнерами України на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО, а також на шляху до вступу в ЄС», – підкреслюють в МЗС.

Міністри також підтверджують готовність збільшити військову, економічну та фінансову допомогу Україні, включно з мобілізацією додаткового європейського фінансування, а також швидко реалізувати рішення Групи Семи щодо виділення Україні кредиту в 50 млрд доларів США для покриття її нагальних потреб, включно з військовими потребами.

Крім того, документ наголошує на підтримці права України на самооборону в захисті від російської агресії і суворо засуджує подальшу ескалацію з боку Росії, її цілеспрямовані атаки проти українських міст та критичної цивільної інфраструктури, розгортання військ КНДР та застосування балістичних ракет середньої дальності проти України.

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Берлінська декларація засвідчує намір й надалі обмежувати нарощування російських військових спроможностей та чинити додатковий тиск на джерела доходів Кремля, в тому числі від енергетики, а також готовність до надання України міцних безпекових гарантій, включно з надійною довгостроковою військовою та фінансовою підтримкою.

Міністри засвідчують готовність до єдності з європейськими та трансатлантичними партнерами в обговореннях та діях щодо європейської безпеки, архітектура якої має грунтуватися на принципах Статуту ООН та ОБСЄ.

Міністри окремо підтверджують намір і надалі підтримувати відбудову та відновлення України та зазначають, що у 2025 році Міжнародна конференція з питань відновлення України пройде в Італії.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 12 грудня перебуває в Німеччині на запрошення міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок.  У Берліні очільник МЗС України взяв участь у переговорах із міністрами закордонних справ Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, держсекретарем МЗС Великої Британії та високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас.

Нагадаємо, Україна не готова до перемовин з Російською Федерацією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Як зазначив Єрмак, для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних.  

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном в Брюсселі. Вони підписали меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Теги: міністр декларація фінансування архітектура безпека перемога переговори Андрій Сибіга запрошення

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