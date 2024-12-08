Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прокуратура арештувала ексміністра оборони Південної Кореї за підозрою у держзраді

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура арештувала ексміністра оборони Південної Кореї за підозрою у держзраді
Арешт Кім Йон Хьона насамперед пов’язаний із побоюванням щодо можливості знищення колишнім головою оборони доказів
фото з відкритих джерел

За даними слідства, саме Кім запропонував президенту Південної Кореї ввести у країні воєнний стан

У Південній Кореї прокуратура арештувала колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за підозрою у державній зраді в рамках розслідування обставин оголошення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap.

Зазначимо, що міністр подав у відставку 5 грудня. А вже через три дні його забрали на допит у штаб спеціального розслідування. Згодом його заарештували, вилучили мобільний телефон та відправили в центр ув'язнення в східному Сеулі.

Три опозиційні партії подали скаргу до прокуратури на президента Юна, екс-міністра оборони Кіма і командувача воєнного стану Пак Ан Су, звинувативши їх у державній зраді.

Зокрема, високопоставлений військовий чиновник і члени опозиції, які подали документи на імпічмент Юну, заявили, що саме Кім запропонував президенту ввести у країні воєнний стан. Зазначається, що Кім Йон Хьон був активним прихильником введення воєнного стану і, щоб забезпечити його дотримання, особисто віддав наказ відправити військових до будівлі Національних зборів 3 грудня.

Видання пише, що арешт Кім Йон Хьона насамперед пов’язаний із побоюванням щодо можливості знищення колишнім головою оборони доказів.

Згідно із законом, підозрюваних можна заарештовувати без ордера, якщо є вагомі підстави вважати, що було скоєно серйозний злочин, або якщо є занепокоєння щодо можливої ​​спроби знищити докази.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

Відповідно до законодавства країни, президенту Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

До слова, поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість в адміністрації президента відкидають звинувачення і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.

7 грудня, у день голосування за імпічмент, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.

Читайте також:

Теги: міністр Південна Корея воєнний стан розслідування імпічмент державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Південна Корея через високий попит і експортні зобов’язання не зможе поставити нові системи Cheongung раніше 2030 року
Південна Корея відмовила Україні у продажі зброї – SBS
28 листопада, 12:38
Міністр оборони України Рустем Умеров (ліворуч) прибуває до будівлі Міноборони в Сеулі 27 листопада 2024 року для переговорів зі своїм колегою Південної Кореї Кім Йон Хюном
Умєров розповів президенту Південної Кореї про співпрацю Росії та КНДР
27 листопада, 18:45
Візит Умєрова відбувається приблизно через місяць після того, як під час телефонної розмови з Юном президент України Володимир Зеленський оголосив про плани Києва направити до Сеула делегацію
Українська делегація прибула до Південної Кореї з проханням про надання зброї – Yonhap
27 листопада, 07:11
Подоляк прокоментував візит Умєрова до південної Кореї
Офіс президента пояснив, чим важливий візит Умєрова до Сеула
27 листопада, 19:37
Тайські туристи в традиційному корейському одязі фотографуються серед снігу в палаці Кьонбоккун у Сеулі
Сеул потерпає від найсильнішого снігопаду за останнє століття
28 листопада, 13:37
За звинуваченнями опозиції, президент Юн «безпідставно оголосив воєнний стан в спробі встановити воєнну диктатуру».
Південна Корея оголосила воєнний стан. У Сеулі почалися заворушення (оновлено)
3 грудня, 18:02
Південнокорейська вона опустилася до дворічного мінімуму
Південнокорейська валюта різко впала на тлі складної ситуації у країні
4 грудня, 11:16
Військові входять до парламенту Південної Кореї
Історія з воєнним станом у Південній Кореї: що відомо на ранок
4 грудня, 07:35
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня 2024 року оголосив у країні надзвичайний воєнний
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї Східна Азія
4 грудня, 10:20

Політика

Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска та повалення уряду Асада
Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска та повалення уряду Асада
Прокуратура арештувала ексміністра оборони Південної Кореї за підозрою у держзраді
Прокуратура арештувала ексміністра оборони Південної Кореї за підозрою у держзраді
Президент Світового Конгресу українців попередив про загрозу «другого геноциду»
Президент Світового Конгресу українців попередив про загрозу «другого геноциду»
Який вигляд мають VIP-вагони, у яких світові лідери їдуть в Україну: фото
Який вигляд мають VIP-вагони, у яких світові лідери їдуть в Україну: фото
Коли впаде режим Асада? Прогноз від представників Білого дому
Коли впаде режим Асада? Прогноз від представників Білого дому
США нададуть Україні пакет допомоги на майже $1 млрд: що туди ввійде
США нададуть Україні пакет допомоги на майже $1 млрд: що туди ввійде

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2024
37K
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
8123
Втрати ворога станом на 7 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
6354
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
5058
У Києві оновлено графіки відключення: деякі групи будуть зі світлом весь день

Новини

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Вчора, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Вчора, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Вчора, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua