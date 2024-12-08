Прокуратура арештувала ексміністра оборони Південної Кореї за підозрою у держзраді

За даними слідства, саме Кім запропонував президенту Південної Кореї ввести у країні воєнний стан

У Південній Кореї прокуратура арештувала колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за підозрою у державній зраді в рамках розслідування обставин оголошення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap.

Зазначимо, що міністр подав у відставку 5 грудня. А вже через три дні його забрали на допит у штаб спеціального розслідування. Згодом його заарештували, вилучили мобільний телефон та відправили в центр ув'язнення в східному Сеулі.

Три опозиційні партії подали скаргу до прокуратури на президента Юна, екс-міністра оборони Кіма і командувача воєнного стану Пак Ан Су, звинувативши їх у державній зраді.

Зокрема, високопоставлений військовий чиновник і члени опозиції, які подали документи на імпічмент Юну, заявили, що саме Кім запропонував президенту ввести у країні воєнний стан. Зазначається, що Кім Йон Хьон був активним прихильником введення воєнного стану і, щоб забезпечити його дотримання, особисто віддав наказ відправити військових до будівлі Національних зборів 3 грудня.

Видання пише, що арешт Кім Йон Хьона насамперед пов’язаний із побоюванням щодо можливості знищення колишнім головою оборони доказів.

Згідно із законом, підозрюваних можна заарештовувати без ордера, якщо є вагомі підстави вважати, що було скоєно серйозний злочин, або якщо є занепокоєння щодо можливої ​​спроби знищити докази.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

Відповідно до законодавства країни, президенту Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

До слова, поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість в адміністрації президента відкидають звинувачення і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.

7 грудня, у день голосування за імпічмент, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.