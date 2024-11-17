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На Харківщині крук навчився імітувати гавкіт, щоб покликати на допомогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Харківщині крук навчився імітувати гавкіт, щоб покликати на допомогу
Врятований крук Василь
фото: «Суспільне Дніпро»

Колишні власники зачинили птаха у вольєрі та виїхали з селища

 

Імітував собачий гавкіт, аби привернути увагу. Крука з Харківщини на прізвисько Василь врятували зооволонтери з-під російських обстрілів під час евакуаційного рейсу. Тоді люди почули гавкіт з будинку, де не мало б бути собак, розповіла співзасновниця прихистку для тварин Яна Русіна «Суспільному».  

«Гавкіт був дуже сильний, дуже такий гучний. Але собаку вони не знайшли, тож пішли шукати. Знайшли нашого крука, котрий певно чув як гавкає сусідський собака і став імітувати саме цей звук», – каже жінка.

Колишні власники зачинили птаха у вольєрі та виїхали з селища, розповідає Яна. Додає: крук декілька тижнів провів без їжі та води. Зооволонтери одразу передали його до притулку на Дніпропетровщині.

«Це вже такий крайній ступінь виснаження, коли ще трішки, і у птаха йдуть відмови внутрішніх органів, оскільки в них дуже швидкий обмін речовин і птах повинен постійно їсти», – розповіла Яна Русіна.

Круки у притулку
Круки у притулку
фото: «Суспільне Дніпро»

У притулку Василя відгодовували та лікували декілька місяців, каже Яна. Зазначає: на початку навіть не вірила в повне одужання птаха.

«Птах молодий і він боровся за життя. Звісно він не довіряє зараз людині, він перестав імітувати звуки. Коли ми забрали звідси півника, то чую, що хтось кукурікає. Думаю: «Стоп, а півника ж тут немає», а потім зрозуміла, що це він», – каже спів засновниця притулку.

Сусід цього птаха – крук, врятований на Дніпропетровщині – з таким самим прізвиськом – Василь. Декілька років тому його підібрали перехожі на узбіччі дороги, каже Яна. У «старого» Василя, як його жартома кличуть працівники притулку, зламане крило та хронічне захворювання печінки.

«Невідомо, що сталося. Його вже знайшли таким і самостійно лікували. Підтримуємо, підрізаємо кігтики, підрізаємо пір'ячко, коли воно йому заважає, бо він може лапкою перечепитися», – зазначила зоозахисниця.

«Молодого» та «старого» Василів годують двічі на день м’ясом та зерновими. Людей, каже Яна, птахи уникають. Зоозахисниця зазначає: круки – дикі птахи, життя в квартирах може призвести до захворювань. А покупка круків, додає жінка, – це підтримка браконьєрства.

«Птах не гніздиться і не виводить потомство в домашніх умовах. Навіть якщо там будуть супер класні умови, не гніздяться вони. І всі пташенята, які продаються як ручні та домашні – це браконьєрство. Це пташенята, які виловлені з дикої природи, це розорені гнізда батьків», – розповіла жінка.

«Цей вольєр для круків – замалий, розповідає Яна. Наступного року жінка планує побудувати ширшу загороду, де «молодий» Василь зможе вільно літати.

Раніше міністр охорони здоров'я Литви зустрівся з котячим мером Львова. 

Нагадаємо, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) відкрито за 2024 рік. Це вже більше, аніж за весь минулий рік: тоді було зафіксовано 175 проваджень. 

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Теги: обмін птахи жінка дороги міністр

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