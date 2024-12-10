Австрія скасовує вето на приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

МВС Австрії повідомило, що Відень не буде перешкоджати рішенню, яке має ухвалити на Раді міністрів внутрішніх справ ЄС

В 2010 році Румунія та Болгарія виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони

Австрія скасовує своє вето на повноцінне приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони вільного пересування в Європі. Про це повідомляє Reuters.

«Ми можемо зробити наступний крок на Раді ЄС», – заявив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер.

МВС Австрії повідомило, що Відень не буде перешкоджати рішенню, яке має ухвалити на Раді міністрів внутрішніх справ ЄС. Засідання заплановано на 12 грудня, воно має відбутись у Брюсселі.

В 2010 році Румунія та Болгарія виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони. Втім, тоді Австрія та Нідерланди не погодились на вступ цих країн до Шенгену. Вони посилались на начебто недостатні заходи зі стримування нелегальної міграції.

Хоча повітряні і морські прикордонні перевірки між ними та іншими 27 країнами в зоні подорожей були скасовані, переговори з Австрією щодо наземного в'їзду тривають.

«Після «повітря Шенгену» «земля Шенгену» тепер відкрита для Румунії та Болгарії», – сказав Карнер.

Він додав, що вимоги Австрії щодо боротьби з нелегальною міграцією призвели до зниження кількості мігрантів, перехоплених біля кордону Австрії з Угорщиною.

Нагадаємо, 22 листопада, Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони, досягнувши домовленості з Австрією.

Як відомо, Румунія та Болгарія досягли угоди про приєднання до Шенгенської зони. Країни ЄС скасують прикордонний контроль на морських та повітряних кордонах двох країн із березня 2024 року.

До слова, Європейський Союз відклав запровадження нової біометричної системи контролю в'їзду для громадян країн, які не є членами ЄС. Запровадження системи відклали вже втретє. Її мали запровадити влітку минулого року, але Франція висловила занепокоєння, що це матиме негативний вплив на проведення чемпіонату світу з регбі восени минулого року та Олімпійських ігор влітку цього року. Його перенесли на 6 жовтня цього року, а потім знову відклали до листопада на тлі побоювань щодо зриву поїздок до ЄС у шкільний сезон.