Україна та США підписали меморандум про енергетичну підтримку на понад $800 млн

Ентоні Блінкен та Андрій Сибіга після підписання меморандуму

Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в Брюсселі. Вони підписали меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до $825 млн», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає МЗС, документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України. Зокрема, йдеться про відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння переходу до «низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки» після війни.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії вимушено продовжено до кінця доби.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів.

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.