Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна та США підписали меморандум про енергетичну підтримку на понад $800 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна та США підписали меморандум про енергетичну підтримку на понад $800 млн
Ентоні Блінкен та Андрій Сибіга після підписання меморандуму
скріншот з відео

Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в Брюсселі. Вони підписали меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до $825 млн», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає МЗС, документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України. Зокрема, йдеться про відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння переходу до «низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки» після війни.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії вимушено продовжено до кінця доби.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. 

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія МЗС Андрій Сибіга Ентоні Блінкен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми не встигаємо відновлювати не те що основне обладнання, а й навіть покрівлю та стіни. Від прильотів до прильотів це все знищується знову»
«Зберегти світло в Україні». ВВС підготувало реплртаж про роботу енергетиків в Україні
1 грудня, 18:28
Держава повністю провалила «зелені» аукціони у 2024 році – нардеп
Держава повністю провалила «зелені» аукціони у 2024 році – нардеп
1 грудня, 15:35
«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла через російський обстріл
На Львівщині ворог атакував енергетичний об’єкт: без світла понад 500 тис. людей
28 листопада, 09:49
У Польщі є три генеральні консульства Росії
Україна попросила Польщу передати їй приміщення генконсульства РФ у Познані
27 листопада, 11:31
Захарова не коментувала атаку РФ на Дніпро, адже їй заборонили це робити
Удар міжконтинентальною ракетою. Захаровій під час брифінгу заборонили коментувати атаку
21 листопада, 12:45
Відключення світла триватимуть більшу частину доби
Відключення світла: як діятимуть графіки 21 листопада
20 листопада, 18:14
Андрій Сибіга виступив на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку з нагоди 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в України
Сибіга: Втрати РФ за кожні 10 днів такі ж, як за 10 років війни в Афганістані
19 листопада, 08:18
Сибіга зустрівся із представниками французького МЗС
Глава українського МЗС обговорив із французьким колегою оборонне співробітництво
17 листопада, 04:45
Чи будуть відключення світла 14 листопада: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 14 листопада: прогноз «Укренерго»
13 листопада, 18:37

Події в Україні

Призначення міністра єдності, заворушення в Сеулі. Головне за 3 грудня
Призначення міністра єдності, заворушення в Сеулі. Головне за 3 грудня
Україна та США підписали меморандум про енергетичну підтримку на понад $800 млн
Україна та США підписали меморандум про енергетичну підтримку на понад $800 млн
Графіки відключення світла на 4 грудня: дані «Укренерго»
Графіки відключення світла на 4 грудня: дані «Укренерго»
Стало відомо, коли українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ
Стало відомо, коли українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ
За перші дні дії нового закону до війська повернулися понад 3 тис. дезертирів
За перші дні дії нового закону до війська повернулися понад 3 тис. дезертирів
Графіки відключення світла на 3 грудня: «Укренерго» оновило дані
Графіки відключення світла на 3 грудня: «Укренерго» оновило дані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
36K
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
24K
Затримано малолітніх агентів РФ, які здійснили теракт на Київщині
8353
Південна Корея вводить воєнний стан
7784
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Сьогодні, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Сьогодні, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Сьогодні, 12:34
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua