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Єрмак розповів, коли Україна буде готова до перемовин з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Єрмак розповів, коли Україна буде готова до перемовин з РФ
За словами глави Банкової, для початку переговорів Україна повинна бути сильною
фото з відкритих джерел

Питання переговорів України та Росії для припинення війни вже тривалий час непокоїть Захід

Україна не готова до перемовин з Російською Федерацією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю «Суспільному».

«Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами чому так важливо посилити Україну. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що ніби то Україна хотіла війни. Україна не хотіла її й ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію (Курську область). Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території», – каже він.

Як зазначив Єрмак, для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних. «Тому що все, що наразі лунає з Кремля – це мова ультиматумів», – додав глава Банкової.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися цієї зими. Президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак вдруге поспіль увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Цього року Єрмак зайняв друге місце в «мрійниках» та отримав характеристику «фіксера» Зеленського – людини, яка допомагає розв'язувати складні проблеми. Варто зазначити, що торік цю категорію очолював президент України Зеленський. Примітно, щ

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Теги: Андрій Єрмак росія переговори війна Офіс президента

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