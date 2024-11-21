Майже весь склад наглядової ради «Укренерго» поміняють до 9 грудня

В «Укренерго» буде новий склад наглядової ради

До 9 грудня в наглядову раду НЕК «Укренерго» планується призначити не тільки чотирьох нових незалежних членів, але й трьох представників держави, що означатиме повне оновлення складу наглядової ради, яка налічує 7 осіб. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на кілька джерел, які ознайомлені з процесом змін у наглядовій раді компанії.

Згідно з інформацією видання, наразі номінаційний комітет проводить співбесіди з кандидатами на посади незалежних членів наглядової ради.

Співрозмовник уточнив, що рішення щодо нового складу наглядової ради компанії Міністерство енергетики, як акціонер компанії, планує ухвалити до 9 грудня.

На сьогодні у наглядовій раді компанії залишилось лише 4 члени. Повноваження трьох з них закінчуються 9 грудня, а одного – у січні 2025 року.

Двоє незалежних членів наглядової ради – Даніель Доббені та Педер Андреасен – заявили про політичні мотиви звільнення Володимира Кудрицького з посади голови компанії на початку вересня і подали у відставку.

На той момент одне місце в наглядовій раді було вакантним.

У зв'язку з відставкою Доббені та Андреасена Європейське енергетичне співтовариство порекомендувало уряду призначити всіх чотирьох нових членів наглядової ради до 9 грудня та переглянути статут компанії, щоб зміцнити незалежність наглядової ради. В іншому випадку, попередили в ЄЕС, доведеться знову проходити сертифікацію «Укренерго» як оператора системи передачі електроенергії.

Відключення світла: як діятимуть графіки 21 листопада.

До слова, для того, щоб уникнути вимушених енергетичних обмежень бізнесу потрібно активніше імпортувати електроенергію для власних потреб. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що запроваджені у середу обмеження електропостачання для бізнесу тимчасові, про повернення графіків відключення світла наразі не йдеться.