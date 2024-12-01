Двері в ЄС залишаються відчиненими: Урсула фон дер Ляєн підтримала народ Грузії

У Грузії четвертий день поспіль тривають протести

Президентка Єврокомісії прокоментувала рішення влади Грузії відмовитися від євроінтеграції

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала рішення влади Грузії відмовитися від євроінтеграції до кінця 2028 року, висловивши підтримку народу країни.

«Ми шкодуємо про відхід керівництва Грузії від ЄС та його цінностей. ЄС підтримує народ Грузії та його вибір європейського майбутнього. Двері в ЄС залишаються відчиненими. Повернення Грузії на шлях ЄС перебуває в руках керівництва Грузії, – наголосила фон дер Ляєн.

Раніше заяву про ситуацію в Грузії опублікували новообрана Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас та комісарка з питань розширення Марта Кос.

У Грузії четвертий день поспіль тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.