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Приєднання України до НАТО без окупованих територій: Зеленський зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Приєднання України до НАТО без окупованих територій: Зеленський зробив заяву
Запрошення України до майбутнього членства в НАТО є першим пунктом плану перемоги
фото: скріншот із відео

Президент зазначив, що найкраща гарантія безпеки для України – це НАТО, а економічна гарантія – Європейський Союз

Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Києві.

Зокрема, у голови держави запитали, яким чином «парасолька безпеки» НАТО може поширюватися на вільну територію України.

«Ми ніколи юридично не визнаємо будь-які окупації РФ наших земель. Ми не визнаємо ці землі російськими. Це суто наші землі. Це суто наші люди. Тимчасово окуповані частини України. Безумовно, все це повернеться. Безумовно, дуже хотілося б, щоб більшість повернулася дипломатичним шляхом, щоб не були такі жертви. Я не впевнений, що Путін це розуміє. Але хочу, щоб цивілізований світ у більшості своїй це розумів», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що найкраща гарантія безпеки для України – це НАТО, а економічна гарантія – Європейський Союз.

«Це дві вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи по закінченню війни не були, для нас ЄС і НАТО – це принципові речі. І вони будуть там. Я в цьому впевнений. Хоч би як складно не було, хоч би як складно сьогодні це не виглядало, але перед нами було багато різних складнощів. Ми якось впоралися», – сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, не може бути запрошення до НАТО тільки для частини України, бо це стане автоматичним визнанням, що всі інші території перебуватимуть не тільки в небезпеці, а й стануть такими, що більше не стануть українськими.

«Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення - то тільки всіх територій», – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, через 5 статтю Вашингтонського договору про те, що напад на одного союзника є нападом на всіх учасників Альянсу, інші країни бояться їхнього залучення у війну.

«Україна ніколи нікого не залучала в цю війну. Я маю на увазі щодо армій членів НАТО. Будь-які формати щодо НАТО – зараз у пресі багато інсинуацій і спекуляцій з приводу того, якою може бути ця парасолька... Так ми жодної з видів цих «парасольок», жодних форматів не отримували від наших партнерів», – заявив Зеленський.

Як відомо, запрошення України до майбутнього членства в НАТО є першим пунктом плану перемоги України, з яким був ознайомлений чинний президент США Джо Байден і його наступник Дональд Трамп.

Як повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.

До слова, Париж не проти запрошення України до складу Північноатлантичного альянсу, однак тільки після завершення війни з Росією.

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Теги: путін запрошення Європейський союз Олаф Шольц президент Україна Володимир Зеленський напад Дональд Трамп Марк Рютте

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